Ünlüler Stephan Hawking'in Yeni Sesi Olmak İçin Yarışıyor

İngiltere merkezli bir yardım kuruluşunun bir çok ismi bir araya getirdiği video tüylerinizi diken diken edecek.

Stephen Hawking, parlak zekası ve yıllardır iletişim kurmasına yardımcı olan donanımı ile tüm dünyanın gönlünde taht kuran bir bilim insanı. Teorik fizikçi ve kozmoloji uzmanı olan Hawking, aynı zamanda geleceğimize yönelik yaptığı tahminler ve çalışmalarıyla engelli insanlarına da umut kaynağı olan bir fikir lideri.

Son 20 yıldır bağlı olduğu Intel yapımı bilgisayar, onun düşüncelerini duymamız için kendisinin sesi olmaya devam ediyor. İngiltere’de bulunan ve topladığı 91 milyon dolarlık yardımla tüm dünyadaki engelli insalara ulaşmayı görev edinmiş Red Nose Day platformu için yapılan video ise gözlerinizi doldurmaya yetecek.

Platform tarafından toplanan desteğin artması adına yapılan çalışma, filmlerini severek izlediğimiz dünya yıldızlarının Hawking’in yeni sesi olmak için onu ikna etme çabasını gösteriyor.

Shindler’in Listesi, Batman Başlıyor ve Star Wars serisi ile adını duyuran aktör Liam Neeson, Hawking'e "Sesimi dinle, derin, bir parçacık tadında" diyerek yüzümüzü güldürmeye yetiyor.

Bill Gates’in 'benim sesimi alabilirsin' önerisine “Hiç şansın yok!” demesi son zamanlarda gördüğümüz en duygu dolu ironilerden biri olsa gerek.

Hawking'i 2014'te Her Şeyin Teorisi filminde canlandıran Eddie Redmayne “Bende tam istediğin muhabbet kapasitesi var: Kara Delikler” diyerek kendisini ikna etmeye çalışıyor. Sinemada inanılmaz bir performansla hayat veren oyuncunun çabası görülmeye değer.

Hawking'e Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen ALS tanısı konulmuştu. 1963'te 21 yaşındayken fiziksel kabiliyeti bozulmuş olsa da konuşma yeteneğini kullanmaya bir süre daha devam etti. 1985'de doktor boynundaki bir deliği kesip solunum borusuna bir tüp yerleştirmek zorunda kalmıştı. Trakeotomi müdahelesi Hawking'in hayatını kurtardı, ancak sesini elinden aldı.

Bu mükemmel çalışmayı tebrik ediyor, her insanın hayata eşit şartlarda ulaşabilmesini diliyoruz. O zamana kadar böyle öncülükler sayesinde toplumun bir olup bütün engelleri kaldırması dileğiyle...