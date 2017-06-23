Microsoft HoloLens'te Super Mario Bros. Oynadılar!

ABD’nin New York kenditinde bulunan Central Park, bu zamana kadar yapılmış en manidar arttırılmış gerçeklik testlerinden birine ev sahipliği yaptı. Microsoft’un HoloLens donanımıyla Süper Mario Bros’un adeta içine girebildiğiniz görüntüleri izleyin.

Mario’nun ne kadar ikonik bir oyun olduğu konusunda konuşmadan önce Microsoft’un yıllardır üzerinde çalıştığı ve gittikçe mükemmelleştirdiği HoloLens teknolojisinden kısaca bahsetmek doğru olacaktır. Askerlerin operasyonel anlamda pratik yapmaları, doktorların yanlarında kritik kalp ameliyatlarını simüle etmeleri, Nike’ın ayakkanılarını bu teknoloji ile tasarlaması ve elbette sayısız oyunun eşlik ettiği eğlence dünyası…

Eğlence demişken akıllara gelen ilk şey Mario’dur. Dijital dünyanın hayatımıza böylesine giremeyeceğini düşündüğümüz yıllarda şişman ekranlarımızda iki boyutlu ve 8 bit grafiklerle ortaya çıkan cesur tesisatçı Mario, yıllar içinde evrildi. Microsoft’un HoloLens’i ile birleşen son Mario yapımı Super Mario Bros., oyunucuların ikonik karaktere tam anlamıyla hükmetmelerini sağlıyor.

Elbette derin dehlizler, havada asılı taşlar ve onlarca farklı düşmanla mücadele etmek bambaşka bir deneyim sağlıyor. Gene de büyüme hormonu alınca görüntülerde izleyeceğiniz oyuncunun biraz boy atmak istediği de anlaşılıyor: