Colorado / Conan City'de bulunan The Royal Gorge Dinosaur Experience, 16 adet T-Rex heykeline sahipti. Artık Dinozorlardan sadece 15 tane var. Çünkü, dün sabah T-Rex'lerden birisi gerçek anlamda ateşi hissetti.

Bildiğimiz kadarıyla, Kretase jeolojik döneminin dinozorları nadiren alev alırdı. Ancak, The Royal Gorge Dinosaur Experience'ta bulunan bu T-Rex heykeli gayet sakin bir şekilde yanarak dün gece heykellik kariyerini bitirdi.

Birtakım teknik elektirik arızaları nedeniyle dün sabah yanan T-Rex, Jurassic World: Fallen Kingdom'ın son fragmanında böyle bir dinozorun yer alması halinde filmin neye benzeyeceği konusunda bize birkaç ipucu da vermedi değil.

Şükür ki elektrikten kaynaklı yangın eğlence parkında tek dinozor heykeli dışında hiçbir şeye zarar vermedi ancak o esnada çekilen videolardan da görebileceğiniz gibi, kırk yılda görebileceğiniz T-Rex yangını etkileyici bir manzaraya sahip. Durum ihbar edilidiğinde ve yangın söndürüldüğünde T-Rex heykelinin metal yapısından başka hiçbir şey kalmadı. Park ise hala ziyaretçilere açık durumda.