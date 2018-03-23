Bildiğimiz kadarıyla, Kretase jeolojik döneminin dinozorları nadiren alev alırdı. Ancak, The Royal Gorge Dinosaur Experience'ta bulunan bu T-Rex heykeli gayet sakin bir şekilde yanarak dün gece heykellik kariyerini bitirdi.
Bir T-rex’le Yarışsaydık Sahiden Yenebilir miydik?
Birtakım teknik elektirik arızaları nedeniyle dün sabah yanan T-Rex, Jurassic World: Fallen Kingdom'ın son fragmanında böyle bir dinozorun yer alması halinde filmin neye benzeyeceği konusunda bize birkaç ipucu da vermedi değil.
Şükür ki elektrikten kaynaklı yangın eğlence parkında tek dinozor heykeli dışında hiçbir şeye zarar vermedi ancak o esnada çekilen videolardan da görebileceğiniz gibi, kırk yılda görebileceğiniz T-Rex yangını etkileyici bir manzaraya sahip. Durum ihbar edilidiğinde ve yangın söndürüldüğünde T-Rex heykelinin metal yapısından başka hiçbir şey kalmadı. Park ise hala ziyaretçilere açık durumda.