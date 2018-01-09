Tamamen Güneş Enerjili İlk Otomobil 2019'da Tanıtılacak!

Hollandalı girişim şirketi Lightyear tarafından geliştirilen ve tamamen güneş enerjili ilk otomobil olacak olan Lightyear One'ın 2019'da tanıtılması bekleniyor.

Tüm dünya elektrikli otomobillere geçmeye çalışırken bazılarınınsa daha farklı hayalleri bulunuyor. Hollandalı bir girişim olan Lightyear, otomobillerin güneş enerjisi çalışıp uzun mesafeleri kat edebileceğini savunuyor.

Peki, Lightyear’ın savunduğu gibi gücünü güneşten alan ve 400-800 kilometre menzili olan otomobiller üretmek gerçekten mümkün mü? Konu ile ilgili pek çok uzmana göre güneş enerjisi ile çalışan otomobiller hem pratik değil, hem de üretilmesi imkansız.

Bu konuda Toyota Prius'u örnek olarak gösterebiliriz. Japon otomobil devi Prius'u geliştirirken çatıya bir güneş enerji paneli eklemenin standart batarya şarj sistemine faydası olabileceğini düşündü. Fakat sistem Prius’a yalnızca 6.4 km kazandırdı.

Tabii ki kıyaslamalar bu şekilde yapılmaz. Bu nedenle mühendisler bir hesaplama yaptılar ve mevcut teknoloji ile güneş panellerinin ancak 6.4 beygir gücündeki bir motora güç sağlayabileceğini hesapladılar. Sıradan bir çim biçme makinesi 18 beygir gücündedir.

Fakat Lightyear, üreteceği güneş enerjili otomobil ile hem gücünü Güneş’ten alan otomobillerin gerçekten var olabileceğini, hem de bu otomobillerin kararlı ve yüksek performanslı olabileceğini kanıtlamayı hedefliyor.

Şu ana kadar güneş enerjili otomobillere gerçekçi bir proje gözü ile bakılmamasına karşın Lightyear’ın 2019 yılında ilk güneş enerjili aracını tanıtması bekleniyor. Üstelik güneş enerjisinin taşıma endüstrisinde kullanılabileceğini düşünen tek şirket Lightyear da değil.

Geçtiğimiz yıl Byron Bay Demiryolu Şirketi, ilk tamamen güneş enerjisi ile çalışan trenini başarı ile tamamladı. Şimdi tek sorun otomobil gibi küçük bir araca onlarca beygir gücü sağlayacak bir teknoloji geliştirmek.