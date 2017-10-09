Tamamen Yenilebilir Robot Parmaklar Üretildi: Peki Neden?

Bilim insanları yenilebilir robotlar için ilk adımı attılar. Peki neden robotları yiyelim? Bu, gelecekteki muhtemel robot ayaklanmaları için bir önlem mi? Elbette değil.

İsviçreli araştırma entitüsü EPFL’deki bilim insanları, sindirilebilir robot ve robot uzantıları ürettiler. Robotları yemek için herhangi bir nedenle yemek için arayışa girmeyin, çünkü var: Tıbbi müdehaleler.

Yumuşak şekerleri hepimiz biliyoruz. Diş ve ağız sağlığının yanı sıra bünyemiz için de aşırı tüketimi ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Ancak onların bilime ve tıbba katkı sağlayacağını hiç düşünmüş müydünüz? Geçtiğimiz yıllarda yapılan “Yenilebilir Robotik İçin Yumuşak Jelatinler” isimli bir çalışmayla çoktan düşündüler ve araştırmanın ilk meyveleri alındı.

Araştırmada söz edilen yumuşak robotik malzemelerin ilk üyesi hemen aşağıda göreceğiniz insansı jestlere sahip parmaklar oldu:

Bu malzeme tıpkı yumuşak şekerler gibi jelatin, su ve gliserin kombinasyonundan oluşuyorlar. Yani sindirim sistemine girdiklerinde biyolojik olarak parçalanabiliyorlar.

Biyolojik uyumları sayesinde bu malzemeden yapılacak robotlar, vahşi doğaya salınıp insansız keşifler için kullanılabilecekler. Görevlerini yaptıktan sonra gerek toprakta gerekse bir canlının midesinde doğaya zarar vermeden yok edilecekler. Asıl önemli nokta ise, kendi vücudumuzdaki kullanım alanları olacak. İlaçlar, bu jelatin karışımla sindirim sisteminin hedeflenen bölgesinden vücuda karışabilecekler.

Elbette şimdilik bir prototip olan bu örnek çalışma, yakın gelecekte tam anlamıyla kullanımda olmayacak. Ancak EPFL’nin araştırmacıları yenilebilir robotik sistemlerle büyük işlerin peşinde koşuyorlar. Hatta gelecekte bu ve benzeri sistemler sayesinde tıbbi alanda önemli ilerlemeler kaydedeceklerini savunup, robotların bile birbirlerini sindirebileceklerini söylüyorlar.