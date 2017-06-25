LG V30'un satışa çıkacağı tarihe ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre LG V30, IFA 2017'de görücüye çıkacak.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde LG'nin yeni amiral gemisi telefonu LG V30, paylaşılan sızıntılarla birlikte Galaxy S8 modeline benzerliğiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise tasarım detayları ortaya çıkan LG V30'un tanıtılacağı tarih ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre LG'nin Galaxy Note 8 gibi üst düzey telefonlarının karşısına çıkacak rakibi LG V30, 1 - 6 Eylül 2017 tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek olan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı IFA'da resmi olarak tanıtılacak.

Beklenen özellikler neler?

Şimdilik ortaya çıkan bilgiler, LG V30'un Snapdragon 835 platformu ve 4GB RAM ile birlikte geleceğini gösteriyor. Öte yandan telefonun 6GB RAM'e de sahip olabileceği iddia edilirken şimdilik depolama alanı ve belleğe dair net bir bilgi yok. Cihazla ilgili tüm resmi detayları IFA 2017'de öğreneneceğiz.