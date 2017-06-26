Tek Bir Isırığıyla En Az 6 Hastalık Riski Oluşturan Kene

Lyme gibi ciddi hastalıklar doğuran geyik kenesinin Lyme'den sonra taşıdığı hastalık risklerine göz gezdirdik.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte bazı böcekler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Birçok mikrop taşıyan sineklerin yanlarında melek gibi kaldığı keneler, bunlar arasında en tehlikelileri olarak dikkat çekiyor. Kış aylarında çok nadir görünen bu zararlı canlılar, yaz sıcakları ile birlikte etrafa yayılıyor ve canlıların üzerine yapışarak onların kanını emiyorlar.

Bunlar arasında en tehlikeli ve yaygınlarından olan geyik kenesi, Lyme hastalığını bulaştırdığı için son derece tehlikeli olarak sınıflandırılıyor. Geyik kenelerinin yüzde birinde görülen Lyme hastalık bakterisi, oran düşükmüş gibi gözükse de birbirinden farklı hastalıkları beraberinde getiriyor.

Son yıllarda iyice yayılan geyik keneleri, Lyme hastalığının dışında da birçok hastalık ve bakteri taşımakta. Yale Halk Sağlığı Yüksekokulu Epidemiyolojist Profesörü Durland Fish, “Geyik kenesinin taşıdığı hastalıklar son 30 yılda büyük bir açıda genişledi” dedi.

Normalde bu tarz canlıların olduğu yerlerden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor. Doktor gözetiminde olmadan vücudunuzdan çıkarmamanız gereken kenelerin en tehlikelilerinden geyik kenelerinin getirdiği hastalıklara şöyle bir göz atalım;

Kenelerde en bilenen hastalıklardan Lyme hastalığı, her yıl milyonlarca insana bulaşarak hastaları riske atıyor. Erken teşhiste antibiyotiklerle giderilebilen Lyme hastalığı, tedavi edilmezse iltihaplanma, sinir ve eklem ağrıları gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.

Geyik kenelerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer hastalık Babesiosis’dir. Vücudunuza bu bakteri bulaştığında parazitler oluşur ve kandaki akyuvarları yok eder. Herkeste aynı semptonlar gözükmez, ancak bulaştığında son derece ciddi bir sorun ortaya çıkar. Bu hastalığa aynı zamanda “kene kaynaklı sıtma” da denilebilir.

Anaplasmosis’de geyik keneleri tarafından taşınan bakterilerdendir. Bir ısırıktan sonra bir veya iki hafta içerisinde ortaya çıkan bu hastalığın belirtilerinde ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve genel halsizlik durumu gözükebilir. Tedavi edilmezse kanama, böbrek yetmezliği gibi son derece ciddi ve ölümcül hastalıklara sebebiyet verir.

Borrelia Miyamotoi bakterilerini yayabilen geyik keneleri, bu bakteri ile Lyme hastalığına benzer bir bakteri taşırlar. Belirtilerde eklem ağrısı, yorgunluk, ateş, titreme ve baş ağrısı bulunuyor.

Ehrlichiosis bakterisini yayan geyik keneleri, bu bakteriyle birlikte grip belirtileri gösterebilir.

Powassan Virüsü bir süredir sık sık ortaya çıkıyor. Belirtileri birkaç gün içerisinde çıkan Lyme’nin aksine 15 dakika gibi kısa bir sürede çıkan Powassan, en ciddi problemlerden birisidir. Kısa süre içerisinde tedavi edilmezse hastaların yaklaşık %50’sinde kalıcı nörolojik hasar görülür. Bu virüse tutulan kişilerde %10’luk ölüm ihtimali vardır.

Tüm bu hastalıkların dışında bilinmeyen birçok bakteri ve virüsü de taşıma ihtimali bulunan geyik keneleri, insanları sık sık ısırması ile bilinir. Bazı kenelerde bu belirtilerden 2 veya daha fazlası bulunabilir. O yüzden sıcaklarla birlikte kene olma ihtimali olan tehlikeli yerlere girmemenizi öneriyoruz. Yine de üzerinizde kene olduğunu fark ederseniz, keneyi kendiniz çıkarmak yerine en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz, kırım kongo kanamalı ateşi gibi ciddi hastalıklardan korunmak için hayati önem taşıyor.