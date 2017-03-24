Telefonlara 48 Yeni Emoji Yolda!

Emojilere doymuyoruz; yenileri yolda.

Sosyal medyada olduğu kadar gündelik yazışmalarımız, mesajlaşmalarımız esnasında da sıkça kullandığımız emojilere yenileri eklenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru, gelecek yeni Unicode 10.0 güncellemesi ile sunulması planlanan 51 yeni emojinin sayısı, yapılan son düzenlemelerin ardından 48'e indirilmiş durumda. Hem iOS hem de Android cihazlara sunulacak olan yeni emojiler, her iki işletim sisteminde de tasarımsal olarak ufak farklılıklar gösterebilecek.

Tabi şu an için gelmesi planlanan yeni emojiler böyle gözükse de güncelleme ile birlikte sunulacak emojilerde de yine küçük bazı değişiklikler olabilir. Yeni emojiler ilk olarak Kasım ayında duyurulmuştu. Fakat kullanıma sunulmalarını sağlayacak Unicode 10.0 güncellemesinin 30 Haziran'da yayınlanması bekleniyor.