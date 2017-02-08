Tesla, 'Dünyanın En Hızlı Hızlanan' Aracını Üretti!

Tesla, safkan bir elektrikli motora sahip olmasına rağmen; Ferrari, Lamborghini ve Bugatti gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı. Tesla CEO'su Elen Musk da, durumu gururla Twitter'dan, takipçileriyle paylaştı.

Tesla, dünyanın en hızlı (en azından en çabuk hızlanan, çünkü Bugatti Veyron gibi modellerin son hızı biraz daha fazla) seri üretim otomobilini geliştirdi. Tesla Model S P100D Ludicrous modunda; Lamborghini, Ferrari, Porsche ve Bugatti gibi rakiplerini geride bırakıp, 100 kilometreye sadece ve sadece 2.27 saniyede erişiyor.

Tesla'nın tartışılan (Donald Trump sağ olsun) Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, salı günü attığı Tweet ile rekortmen Model S P100D hakkında yorum yaptı ve ayrıntılar için MotorTrend sitesini işaret gösterdi.

Popüler otomobil sitesi MotorTrend, elektrikli süper otomobili piste taşıdı ve gerekli testleri gerçekleştirdi. MotorTrend sözcüsü "Tesla, Model S P100D en iyisini başardı, şimdiye kadar test ettiğimiz diğer herhangi bir araçla kıyaslanamaz. Zira otomobil 60, 70, 80 ve 90 kilometre hızlarda da rekor kırıyor. Şu ana kadar test ettiğimiz hiçbir otomobil bu değerlere ulaşamamıştı. Aracın 100 kilometreye ulaşması, yaptığımız hassas ölçümlere göre 2.27550.7139 saniye seviyesinde gerçekleşti."

Tesla'ya inanılmaz bir ivme kazandıran faktörlerden biri, "Ludicrous mod" adındaki seçenek. Ludicrous Modu için bir çeşit "Turbo Fonksiyonu" ifadesi kullanılabilir. Tesla'nın Model S P100D aracı, daha önce dünyanın en hızlı otomobili olarak ün kazanan Faraday Future'un FF 91 modelini ekarte etti. FF91, 100 kilometre/saat hıza 2,39 saniyede ulaşabilmişti.

Ludicrous Mode, isminden yeteneklerine kadar çok renkli bir mimari. İngilizce bir kelime olan Ludicrous, dilimizde "Gülünç, komik ve saçma" gibi anlamlara geliyor. Aslında karşımızdaki değerler hemen kavrayacağımız kadar saçma; belki de bu şekilde bağlantı kurulabilir. Sigorta yapısı sayesinde pillerden endüksiyon motoruna aktarılan gücün amperi yüzde 15-20 seviyesinde artıyor. Akımdaki bu artış, özellikle 100 kilometre hızlanma süresinin belirgin düzeyde azalmasına neden oluyor. Üstelik süspansiyon sistemi de değişmiyor: Birkaç basit bağlantı yapmak kafi.