Tesla'nın Otobanda Zincirleme Bir Kazayı Nasıl Önlediğini Gösteren Video

Tesla’nın yeni güncelleme sunacağı otopilotu, geçtiğimiz gün olası bir zincirleme kazayı ani fren ile engellemiş oldu.

Tesla’nın dillere destan Model S, Model X ve Model 3 araçları özellikle elektrikli otomobil olmalarının yanı sıra otopilot özellikleri ile de dikkat çekiyor. Yol ve şerit takibini iyi yapan, takip mesafesini doğru bırakan Tesla’nın otopilotu ne kadar güvenilir olduğunu ise Hollanda’da göstermiş oldu.

Aşağıda görebileceğiniz videoda otopilot modunda seyir halinde olan bir Tesla Model S, önünde gerçekleşen ve bir aracın takla attığı kazayı sensörleriyle hisseder hissetmez kendini frenleyerek olası bir zincirleme kazayı engellemiş oldu.

Şu anda bile görünüşe göre iyi bir seviyede olan Tesla’nın otopilotu, gelecek olan yeni güncelleme ile daha önce göze çarpan hata ve eksiklerinin giderilerek tam bir otopilot olmasını sağlayacak gibi.