Bir Twitter çalışanı ABD’nin tartışmalı lideri Donald Trump’ın hesabını kapattı. Durumu fark eden Twitter yönetimi kapandıktan 11 dakika sonra hesabı yeniden açsa da, Twitter kullanıcıları bunu da mizaha alet ettiler.

2016 yılında ABD başkanı seçilen ve son aylarda sosyal medya manipülasyonlarıyla zafer kazandığı iddia edilen Donald Trump’ın Twitter maceralarını duymuşsunuzdur. Sosyal medyanın en çok takip edilen devlet liderlerinden olan Trump, yaptığı kelime hataları, birbirinden öfkeli paylaşımları ve üslubuyla her zaman gündem olmayı başardı.

Dün esrarengiz bir şekilde Donald Trump’ın hesabına (@realdonaldtrump) erişilemiyordu:

Twitter’ın Hükumetler ve Seçimlerle ilgili resmi hesabından yayınlanan bir dizi Tweet’le olay doğrulanmış oldu. Önce bunun bir hata olduğunu söyleyen şirket, sonrasında hacker ruhlu bir çalışanı sorumlu tuttu:

“Bugün @ realdonaldtrump'un hesabı bir Twitter çalışanı tarafından yanlışlıkla devre dışı bırakıldı. Hesap 11 dakika devre dışı kaldı ve sonra tekrar açıldı. Araştırmaya devam ediyoruz ve bunun tekrarlanmaması için gerekli adımları atıyoruz."

“Soruşturmamız sonucunda bu olayın sorumlusunun, işinin son gününde olan bir Twitter müşteri destek çalışanı olduğunu öğrendik. Tam bir iç inceleme yürütüyoruz.”

Peki Twitter’ın mizahşör kullanıcıları durur mu?

"Sadece 23 saniye boyunca bir ulus olarak bir araya geldiğimizi düşündüm."

"Ciddi bir şekilde söylemeliyim ki Trump'ın Twitter hesabının olmadığı 70 saniye yılın en mutlu 70 saniyesiydi."

"Tüh. Yılın en iyi 5 dakikasıydı"

"ÖZGÜRÜÜÜÜÜZZ!"

Trump dönünce;

"Kahretsin. İyi, şimdi hepimiz La La Land'in(film) nasıl hissettirdiğini biliyoruz."