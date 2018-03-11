TSK, Afrin'de "Eşek Arısı" Drone Kullanıyor

Suriye'nin Afrin kırsalında sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan teknolojik ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük kolaylık sağlıyor. TSK'ya bağlı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri, "Eşek arısı" drone ve dedektör köpeklerle buldukları patlayıcıları uzaktan imha edebiliyor.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin şehrine yönelik olarak sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu'nda birçok teknolojik materyal de kullanılıyor. TSK, PYD'li teröristlerin özellikle menfez ve yol kenarları başta olmak üzere birçok bölgeye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları yakınına yaklaşmadan imha ediyor. Ordunun bu operasyonlarda kullandığı en önemli teknoloji ise “Black hornet” adı verilen “Eşek arısı” droneu ve helikopter dronelar.

METİ timleri tarafından kullanılan "Eşek arısı" oldukça sessiz bir şekilde uçarak farkedilmeden tehlikeli bölgelere girebiliyor. Dedektör köpeklerle birlikte çalışan bu dronelar tespit ettiği patlayıcıların helikopter dronelar aracılığıyla imha edilmesini sağlıyor. Bu sayede olası can kayıplarının da önüne geçilmiş oluyor.

"Eşek arısı" dronelar sadece Afrin kırsalında kullanılmıyor. TSK, son olarak Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetleri çerçevesinde bu drone sayesinde el yapımı patlayıcıları farketti. Daha sonra helikopter droneları havalandıran METİ, fünye yardımıyla patlayıcıyı infilak ettirdi.