Bir grup mühendis ve hekim grubunun 6 yıllık çalışması sonucunda, ameliyatlarda kullanılmak üzere Roborto isimli robot geliştirildi.

Samsun'da hastaların kol, bacak kırıkları gibi ameliyatlarda kullanılmak üzere bir robot geliştirildi. Robot, Samsunlu makine mühendisi Hakan Kahvecioğlu'nun önderliğinde, bir grup mühendis ve hekimin yardımlarıyla 6 yıllık bir çalışma sonucunda tamamlandı. Robotun ismi "Roborto" olarak belirlendi. Hakan Kahvecioğlu, robotun yapımında tamamen yerli malzemelerin kullanıldığını, bilgisayar ve elektronik mühendisleri ile ortopedi hekimlerinin yardımıyla, ortopedi ameliyatlarında kullanılmak üzere robotun geliştirildiğini bildirdi.

Kahvecioğlu, robot hakkında "Bu sayede ameliyatlar daha kısa süreli ve risksiz olacak." dedi ve sözlerine şunları ekledi: "Bir ortopedi hekimi arkadaşımızın isteği ve yaşadığı sorun üzerine 6 yıl önce böyle bir çalışma içine girdik. Kol ve bacak kırıklarında tedavi için çeşitli yöntemler var. Bunlardan biri 'external fixation' denilen dışarıdan sabitleme yöntemi. Hekimler bu yöntemi çok fazla tercih etmemekte. Bu yöntemle hasta daha kısa sürede iyileşme gösteriyor, daha az ilaç kullanıyor ve daha az enfeksiyon kapıyor ancak ameliyatta hekimler sürekli radyasyon ışınlarına maruz kalıyor çünkü bu tip ameliyatlar röntgen ışını altında gerçekleşiyor. Hekim, bu yöntemi tercih etse bile ışına daha az maruz kalmak amacıyla ameliyatı erken bitirmek istiyor. Aceleyle yapılan ameliyatın başarı oranı da düşük oluyor. Geliştirdiğimiz robota yüklediğimiz yazılım ile bu sorunu ortadan kaldırdık. Hekim, ayrı bir odadan kumanda masasında robotun bilgisayarlı mekanizmasını kullanarak ışına maruz kalmadan önündeki ekrandan izleyerek ameliyatını yapabiliyor. İsterse bilgisayara komut verip robot, otomatik olarak ameliyatı kendi yapıyor. Robota yapay zeka yükledik. Bir saç telinin yarı kalınlığındaki alanda bile işlem yapabiliyor."

Geliştirilen robot, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan onay alınmasının ardından, bazı hayvanların ortopedi ameliyatlarında test edildi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Robot için Türk Patent ve Marka kurumundan "incelemeli patent" alan Kahvecioğlu, uluslararası Patent İşbirliği Anlaşması için müracaat ettiğini bildirdi. Umarız testlerde başarılı sonuçlar çıkartan bu robot, üretim ve kullanım için Sağlık Bakanlığından onay alır ve daha kusursuz ameliyatların gerçekleşmesine imkan sağlar.