Turkcell, ramazan boyunca BiP üzerinden mesaj gönderen müşterilerine 10GB'a kadar ücretsiz mobil internet hediye ediyor!

Ülkemizin lider operatörlerinden biri olan Turkcell, bildiğiniz gibi kendi mesajlaşma uygulaması 'BiP' servisini yaygınlaştırmak için bir süredir önemli kampanyalar düzenliyor ve her geçen gün BiP uygulamasının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor ancak Turkcell, ramazan ayına özel düzenlediği kampanyayla müşterilerine belki de bugüne kadar en büyük hediyesini veriyor.

Turkcell tarafından açıklanan bilgilere göre Turkcell'in mesajlaşma uygulaması 'BiP'i indirerek arkadaşlarıyla mesajlaşmaya başlayan kişiler, 10GB'a varan hediye internet paketlerinin sahibi olabilecekler. Üstelik bu hediye internet paketlerini kazanmak oldukça da kolay.

Eğer siz de Turkcell kullanıcısıysanız BiP uygulamasını indirerek Turkcell'in internet paketi hediyelerinden faydalanabilirsiniz. Tabii BiP hizmetini kullanmak için illa Turkcell müşterisi olmanız gerekmiyor ancak hediye internetlerin sadece Turkcell müşterileri için geçerli olduğunu belirtelim.

Peki hediyeler neler?

Aşağıda belirttiğimiz mesaj gönderme işlemleri 2017 ramazanı boyunca geçerlidir. Yani ramazan bitiminden sonra bu kampanya son bulacak.

SAHUR 2GB: BiP uygulamasından 5 farklı kişiye mesaj gönderirseniz ramazan bitene kadar 02:00-06:00 saatleri arasında 2GB internet kullanabileceksiniz.

Hafasonu 1GB: Eğer BiP üzerinden 10 farklı kişiye mesaj gönderirseniz paketiniz aktif olduktan sonra 30 gün boyunca haftasonları 1GB internet kullanabileceksiniz.

Haftalık 1GB: BiP üzerinden 15 farklı kişiye mesaj gönderdiğinizde paketiniz aktif olur olmaz Turkcell size 1 hafta boyunca 1GB internet hediye edecek.

Haftalık 2GB: 20 farklı kişiye mesaj gönderdiğinizde paketiniz tanımlandığı andan itibaren geçerli 1 hafta boyunca 2GB internetin sahibi olacaksınız.

Aylık 2GB: BiP'ten 25 farklı kişiye mesaj attığınızda paketiniz tanımlandıktan sonra 30 gün geçerli 2GB internet hediyesi hattınıza tanımlanacak.

Aylık 10GB/3GB: Turkcell, BiP üzerinden 50 farklı kişiye mesaj gönderen ilk 200.000 kişiye 30 gün boyunca geçerli 10GB internet hediye edecek. 200.000 kişi sınırı tamamlandığında ise ramazanda 50 kişiye BiP'ten mesaj gönderen kullanıcılar 30 gün boyunca geçerli 3GB internetin sahibi olacak.