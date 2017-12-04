Wikipedia’ya İlk Kez ‘Uzaydan’ İçerik Girildi!

Ülkemizde erişim engeliyle ziyaret edilemeyen ‘online ansiklopedi’ Wikipedia’ya uzaydan ilk kez bir içerik girildi.

Geçtiğimiz 29 Nisan tarihinde ‘bazı terör örgütleriyle Türkiye’yi ilişkilendiren içerikler’ sebebiyle ülkemizde erişim engeli uygulanan Wikipedia’ya astronot Paolo Nespoli tarafından ilk kez uzaydan kaydedilen bir ses kaydı eklendi. Bu içerik Nespoli için küçük bir adım olsa da Wikipedia’nın mekanizması açısından oldukça önemli bir adım olarak görülüyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nda görevli astronot Nespoli, saatte 27 bin 724 kilometre hızla Dünya yörüngesinde hareket eden Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaydettiği sesli içeriği Wikipedia’ya yükledi.

Kaydı hem İtalyanca hem de İngilizce olarak gerçekleştiren Nespoli, konuşmasına ‘merhaba’ diyerek başlıyor ve kendi biyografisi hakkında bazı bilgiler veriyor. İtalya’nın Milan kentinde doğduğunu söyleyen Nespoli, ilk uzay deneyimini ise 2007 yılında, ABD uzay servis aracı Discovery ile birlikte yaşadığını ifade ediyor.

Nespoli’nin ses kaydını İngilizce ve diğer birkaç dil desteğiyle birlikte şuradaki bağlantıdan (eğer giriş yapabilecekseniz) dinleyebilirsiniz.