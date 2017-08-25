Türkiye’yi Oscar Ödüllerinde Temsil Edecek Film Belli Oldu!

Ülkemizi 2018 yılında düzenlenecek Oscar Ödülleri’nde ‘En İyi Yabancı Film’ dalında temsil edecek film belli oldu.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, başrollerini Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Erken Petekkaya, Altan Erkekli gibi usta isimlerin paylaştığı Ayla isimli film, ülkemizi önümüzdeki yılki Oscar ödüllerinde En İyi Yabancı Film dalında temsil edecek.

Ayla, konusunu Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek ve oldukça dramatik bir konudan alıyor. Şöyle ki 1950 yılında savaşta bulunan Süleyman Astsubay, savaş alanında minik bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kızın annesi ve babası yoktur, nereye gideceğini de bilmemektedir. Kızı sahiplenen Astsubay, kıza Ayla adını verir.

Birliğin neşe kaynağı olan Ayla ile Süleyman Astsubay, artık baba-kız gibi olurlar. Aradan geçen 15 ayın ardından Süleyman Astsubay’ın birlikten ayrılıp Türkiye’ye dönmesi yönünde bir karar çıkar. Ayla’yı da bırakmak istemeyen Astsubay, hangi yolu denediyse başarılı olamadı ve Ayla’yı yanında götüremedi. Ayla ve Astsubay, son vedalaşmalarında tekrar bir araya gelme sözü verirler.

Filmin yönetmenliğini Can Ulkay yaparken senaryoda Sınav, Uzun Hikaye, Kavak Yelleri gibi yapımların senaristliğini yapmış olan Yiğit Güralp bulunuyor.

Ekim ayında tüm dünyada gösterime girecek olan filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.