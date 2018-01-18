Twitch'e Özel Video Düzenleme Araçları Geliyor!

Twitch'e gelen yayın tekrarı özelliğinden sonra, gelen video düzenleme araçlarıyla birlikte artık Twitch'e özel tekrar izlenebilir içerikler izleyebileceğiz.

Twitch bir yayıncılık alanı olarak son 4-5 senedir özellikle de oyun yayını alanında bir hayli popüler. Bir süredir de Youtube bu popülerlikle başa çıkmak için bir kısım canlı yayın özelliği getirse de, Twitch yeni getirdiği özellikle birlikte bir çok oyun yayıncısını kendi platformuna çekecek gibi duruyor. Bir süredir yayın tekrarlarını chat özelliğiyle birlikte platformunda aktif bir şekilde kullanıma sokan Twitch'de, artık önceden kaydedilmiş videolarda yayınlanabilecek.

Platform bugün, video düzenleme araçlarını yayınladığını duyurdu. Bu araçlar sayesinde 50 takipçinin üzerindeki her kanal artık bu düzenleme araçlarıyla birlikte önceden düzenlenmiş videoları kanallarında yayınlayabilecekler. Bu sayede Twitch'in Youtube ile olan savaşında, özellikle Youtube'un son para kazanma şartları, oldukça adil olmayan bir şekilde düzenlendikten sonra, Twitch bir adım daha öne çıkacak gibi.

Şimdiden Twitch bu özelliği duyurmak adına Jacksepticeye, LuzuGames, Markiplier ve Strawburry17 gibi ünlü Youtube oyun yayıncılarını, Twitch'e özel içerik üretmesi adına anlaştı bile. Bakalım Twitch'in bu getirdiği özellik ne kadar popülerleşecek? Bu arada eğer bir yayıncıysanız ve bu özellik için Twitch'e başvurmak için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?