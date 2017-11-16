Twitter, ırkçılık olaylarla gündeme gelmesinin ardından doğrulanmış hesaplar için yeni önlemler almaya başladı. Bundan sonra Twitter'dan onay almak hiç kolay değil.

Twitter, normalde tanınmış kişi veya kurumlarda diğer sosyal medyalarda olduğu gibi doğrulanmış hesap tanımı yapıyor. Bu hesaplar, Twitter tarafından doğrulandığına kanıt olarak mavi bir “tik” simgesi alıyor. Örneğin bizim Twitter hesabımız onaylanmış bir hesap.

Daha önce yaşanan ırkçılık olaylarından dolayı “doğrulanan hesap” programını kısa süreliğine durdurma kararı alan Twitter, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “yeni bir doğrulama sisteme üzerinde çalıştıklarını” açıkladı.

Twitter, bundan sonra doğrulama sisteminde yeni bir düzenlemeye gidiyor. Üstelik bu düzenlemeden yalnızca yeni doğrulama alacaklar değil, şu anda onaylanmış hesaplar da etkilenecek. Twitter’ın açıklamalarına göre yeni sistem onay sürecinde farklı adımlar izleyecek.

Twitter daha önce Charlottesville’deki “Doğruyu Birleştirme” mitingini organize eden ırkçı Jason Kessler’a mavi onay vermiş, sonrasında çıkan olayların en büyük sorumlularından birisi olmuştu. Beyaz insanların üstün olduğunu savunan Kessler’ın Twitter üzerinde doğrulanmış bir hesaptan yaptığı söylemler, şirketin “doğrulanmış hesapları” askıya almasına sebep olmuştu.

Twitter’ın destek sayfasından paylaşılan duyuruya göre yeni doğrulama sisteminde dikkat edilecek şeyler:

Kişinin görünen adını veya biyografisini kasıtlı olarak değiştirerek Twitter’a yanıltıcı beyanda bulunması.

Irk, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini aidiyet, yaş, engellilik veya hastalık temelinde başkalarına nefret, şiddet, doğrudan saldırmak, tehdit etmek ve yukarıdaki bahsedilen eylemleri gerçekleştiren kuruluşları veya kişileri desteklemek.

Taciz etmek veya tacize teşvik etmek.

Şiddet ve tehlikeli davranışlarda bulunmak.

Bir kişiyi veya herhangi bir grubu tehdit etmek. Teröre teşvik dahil olmak üzere herhangi bir fiziksel şiddetin doğrudan veya dolaylı olarak tehdit ve teşvik edilmesi.

Şiddet, korkunç, şok edici veya rahatsız edici görüntü paylaşmak.

Kendi kendine zarar vermek, intihar

Twitter’de yukarıda sayılan maddeler bundan sonra doğrulanmış hesaplarda dikkat edilecek hususlar olacak. Ayrıca, bu kuralları çiğneyen ve kötü davranışlar gösteren kurum ve kişilerin “doğrulanmış hesapları” incelenmeye alınacak.

Peki, siz Twitter’ın bu yeni hamlesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce firma, bu tarz insanlara ne gibi yaptırımlar getirmeli? Yorumlarınızı bekliyorum.