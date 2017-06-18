Eğer Twitter'ın yeni tasarımını beğenmiyorsanız bu eklenti sayesinde eski tasarıma dönebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi Twitter, geçtiğimiz günlerde yaptığı köklü bir tasarım değişikliğiyle birlikte hem web hem de mobil uygulamalardaki arayüzünü ciddi anlamda değiştirdi ve çok daha yenilikçi bir görünümle karşımıza çıktı. Bu tasarım genel olarak kullanıcıların beğenisini kazanmış olsa da bazı kişiler, bu tasarımdan pek de memnun olmadığını söylüyor.

Eğer siz de yeni tasarımı beğenmeyenlerdenseniz yeni Twitter tasarımını çok basit bir eklenti kurarak eski haline çevirebilirsiniz. Sadece Google Chrome'da kullanabileceğiniz 'Twitter Debubbler' isimli eklenti, direkt olarak Twitter tasarımını tekrar eski yapısına geri çeviriyor.

Twitter'ı eski görünümüne tekrar çeviren Chrome eklentisini bu bağlantıya giderek kurabilirsiniz.

Yeni hali:

Eski hali: