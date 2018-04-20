Twitter, Kaspersky Lab’ın Reklam Satın Almasını Yasakladı

ABD hükümetinin ‘Kaspersky Lab’ın Avrupa’da kullanımının engelleneceğini açıklamasının ardından koruma programı Twitter’dan da reklam yasağı ile karşılaştı.

Rusya’nın dünyaca tanınan koruma programı Kaspersky Lab, Avrupada engelleniyor. Ardından Rus güvenlik firmasının kurucusu Eugene Kaspersky da, Twitter’dan aldığı reklam yasağı ile karşı karşıya kaldı. Konu hakkında konuşan Kaspersky, yazılı olan veya olmayan hiçbir kuralı ihlal etmediklerini belirtti.

Bunların yanı sıra kullandıkları iş modelinin tamamen siber güvenlik endüstrisinde kullanılan şablon iş modeli olduğunu belirten kurucu Kaspersky, kullanıcıların bu sebeple kendilerine para ödediğinin de altını çizdi. Diğer bir yandan şirket, 2017 yılında Twitter’daki içeriğini tanıtmak içinde 75.000 Euro para harcamıştı.

Olayla ilgili olarak Twitter CEO’su Jack Dorsey’e 6 Şubat tarihinde bir mektup gönderen Kaspersky, mektubuna da bir yanıt alamadı. Kaspersky’e göre, Twitter mantıklı bir karar vermeyerek sadece hükümetin sözünü dinlemişti. Rus kurucu, bu bağlamda kesinlikle Twitter’ın kendi ile çeliştiğini ifade ediyor.