Uber Araçlarında Unutulan Birbirinden Garip 10 Eşya!

Uber araçlarında kaybolan eşyalar, kayıp eşya bürosuna bırakılıyor. Bu kayıp eşyalardan bazıları insana “yok artık” dedirtebiliyor.

Uber, son günlerde ülkemizin ana gündemlerinden biri oldu. Standart taksilere göre kullanıcılara sunduğu farklı avantajlarla kısa sürede tüm dünyanın en ilgi çekici ulaşım birimlerinden olan Uber, ülkemizde sarı taksi şoförleri tarafından ağır tepkilerle karşılanıyor. Pek çok kez Uber sürücülerini çağırıp dövmeye kalkan sarı taksiciler ülkemizde halk tarafından tepki çekmeye devam ederken, Uber’in yurt dışında iyiden iyiye güçlendiğini gözlemliyoruz.

Devletimiz henüz Uber konusunda kararını vermemişken, yasal süreci geçip rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilen başka ülkelerde Uber’i daha komik manşetlerde görüyoruz. Bugün sizlere, Uber araçlarında unutulan 10 garip eşyayı tanıtacağız. Birbirinden garip eşyaların unutulduğu Uber araçlarında, unutulanlar kadar şoförlerin tavırları da dikkat çekti.

Kurşun geçirmez yelek

Bu biraz fazla gibi gelebilir. Muhtemelen başı belada olan bir insan kurşun geçirmez yeleğinin rahatsızlığından bir an olsun kurtulmak istemiş, ancak sonrasında bunu araçta unutmuş. Umarım bu süre içerisinde yeleğini kaybeden kişinin başına korktuğu şeyler gelmemiştir.

Boşanma Evrakları

Boşandıktan sonra özgürlüğün verdiği sersemlikle gözü hiçbir şey görmeyen kardeşimizin unuttuğu bir şey olmalı.

1.3 karat elmas

Burada asıl olay kaybetmek değil, bulan kişinin nasıl Uber bürosuna bırakabildiği. Son derece pahalı olan bir elması kaybeden bir yolcu, duyarlı Uber sürücüsü sayesinde kayıp bürosundan kaybettiği elmasa ulaşabildi.

Evlilik Cüzdanı

Belki boşanma evrakları değil, ancak evlilik cüzdanını takside unatmak da bir hayli sorumsuzca bir davranış olarak kabul edilebilir.

Diploma

Hayatının büyük bir bölümünü bu kağıt parçasını eline almak için uğraştın. İnsan biraz daha dikkat eder. :)

Yaprak Toplama Makinesi

Bu biraz garip, çünkü unutulacak kadar küçük bir makine değil. En azından 1 metre boya sahip bu makineyi unutan kişiyi ayrıca tebrik ediyorum.

Nugget ve Patetes Kızartması

Araçta MacDonalds’tan aldığı patates kızartması ile Nugget’ı unutan bir vatandaş son derece normal sayılabilir, ancak bunu kayıp bürosuna götüren Uber sürücüsü kadar garibini görmedim.

Smokin

Evlilik telaşı insanlara çok çılgın şeyler yaptırabiliyor. Araçta smokin unutmak da bunlardan biri sanırım.

Kedi Çantası

Umarım içinde kedinin kendisi de yoktur.