Uçak Yolculuğu Nükleer Reaktörden Daha Riskli

Uzaydan gelen kozmik ışınların, manyetik dalgaların ve yüklü parçacıkların dünyanın koruyucu tabakasının üzerinde bulunulduğu bir esnada, yerdekilere oranla çok daha yüksek radyasyon riski oluşturduğu ifade ediliyor.

Jet uçaklarıyla bulutlar arasında seyahat, bizi dünyanın koşuşturmacasından oldukça ötelere taşır.

Fakat bir çok yolcu bu uçuşların bizi aynı zamanda yaşamsal bir koruyucu tabakanın dışına çıkardığının da bilincinde değildir. Hatta öyle bir yer ki hücrelerimiz, çarpışan yıldızların, kara deliklerin ve diğer uzay cisimlerinin yaydığı radyasyonun ezici gücü altında herc-ü merc olabilir.

Yüksek enerjili bu yüklü parçacıkları göremezsiniz ama binlercesi her an uzaydan gelerek Dünya’nın atmosferini her yönden dövercesine çarparlar.

Aynı zamanda kozmik ışınlar ya da kozmik iyonize radyasyon olarak bilinen bu parçacıklar, demir ve nikel gibi atomların ışık hızına yakın hızda hareket eden çekirdekleridirler. Dünya’ya çarpmadan önce milyonlarca yıl uzayda seyahat edebilirler.

Bu ışınlar Dünya yüzeyindeki insanlar için fazla tehdit oluşturmazlar, çünkü gezegenimizin atmosferi ve manyetik alanı bu tehditten korur bizleri.

NASA’da sağlık görevlisi olarak çalışan Eddie Semones “kozmik ışınlar yer üzerindekiler için önemli bir risk oluşturmazlar. Aslına bakarsanız Dünya’nın yaydığı doğal radyoaktif materyal, galaksinin kozmik ışınlarından daha fazladır” diyor.

Fakat yerden oldukça yüksekte bu parçacıkların sızma ihtimalleri artar.

Kozmik ışınlar havaya çarptıklarında iyonize (yüklü) radyasyon yağmurları oluştururlar ( elektronları atom ve moleküllerden ayırabilen parçacıklar ). Bu yağmurlar vücudumuzun derinlerine işlerler. DNA ve dokulara yönelik bu potansiyel hasar, sağlığımız için tehdit oluşturur. Aynı zamanda hayvanlarda kansere, cinsel sorunlara ve zihinsel problemlere yol açarlar.