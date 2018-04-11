Drake'ten, Yayıncı Ninja'ya Binlerce Dolarlık Bağış

Bir süredir Twitch yayıncısı Ninja ile beraber Fortnite oynayan Drake, oyun oynadıkları sırada Ninja’ya oyunu kazanması durumunda 5000 dolar vereceğinin sözünü verdi.

Dünya üzerinde en çok oynanan oyunlardan olan Fortnite’ın pek çok ünlü hayranı bulunuyor. Bu hayranların başında gelen ünlü rapçi Drake, kısa süre önce dünyanın en ünlü Fortnite yayıncısı olan Ninja ile birlikte oyun oynamıştı. Dün Ninja ile beraber bir kez daha Fortnite oynayan Drake, bu sefer farklı bir adım atarak Ninja’yı oyunu kazanması için teşvik etmeye karar verdi.

Oyun sırasında Ninja’ya maçı kazanırsa 5000 dolarlık bağış göndereceğinin sözünü veren Drake, “Ben sözümün arkasındayım” diyerek Ninja’yı harekete geçirmeye çalıştı. İlk başta “Aman tanrım” diyip gülerek karşılık veren Ninja ise, Drake’in bu açıklamasının hemen ardından oyunu kazanarak Drake’ten 5000 dolar para kazanmış oldu.

Bu olayın ardından ise bağış atmayan Drake, muhtemelen Twitch üzerinden bağış atmayı bilmiyordu. Bu sebeple ünlü rapçinin sözünü tutup tutmadığı bilinmiyor, ancak muhtemelen en kısa sürede Ninja’nın parasını verecektir.

Fortnite oyununu ve Ninja’yı sevdiği için sürekli beraber oyun oynamak isteyen Drake, rap sanatçıları başta olmak üzere ünlü oyuncuların da bu tarz video oyunlarını sevdiğini herkese gösterdi. Drake’ten önce Snoop Dogg gibi rap dünyasının efsane isimlerinden birini de video oyunları oynarken görmüştük. Son dönemlerde, Twitch yayıncıları ve Youtuber’lar başta olmak üzere internet fenomenlerinin sanatçılarla ortak projeler geliştirmeye başladıklarını görüyoruz.

Peki, sizce Drake gibi isimler oyun dünyasına renk katıyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.