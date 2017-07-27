USB 3.2 ile Aktarım Hızı İki Katına Çıkıyor!

USB belleklerimizden telefonlarımıza günümüzde en çok kullanılan aktarım seçeneğine bir devrim yapıldı. USB 3.2 ile aktarımlar 2 kat hızlı olacak

Bilgisayar ve telefon kullanan hemen herkesin en büyük yardımcısı USB, en büyük ihtiyacı ise aktarım hızı. Gün geçmiyor ki bir çalışan daha aktarım hızı kurbanı olmasın. Fakat bunun asıl sebebi günümüzde dosya boyutlarının gerçekten ciddi derecede büyümüş olması.

En basit örneği bugün telefonlarımız bile 1080p video kaydediyor. Ki buna 4k da eklendi. Bunlar dosya boyutlarını büyüten ve aktarım zamanını uzatan etkenler. Ancak kullanıcının ihtiyaçları teknoloji dünyasında cevapsız kalmıyor.

USB 3.2 ile aktarım hızı USB 3.1’in iki katı 20 Gbps çıkıyor. Fakat bu aktarım hızlarını yakalayabilmek biraz zaman alacak. USB-IF Başkanı Brad Saunders, ilk ürünlerin piyasaya sürülmesinin en az 12 ila 18 ay süreceğini söyledi. Yapılan açıklamalara göre en erken 2019 yılında muhtemelen CES 2019 fuarında boy gösterecek.

Her durumda, bir sürücüye veri yüklüyorsanız, müzik koleksiyonunuzu yedeklediyseniz veya kameranızdan video aktarıyorsanız daha hızlı USB kullanışlıdır. Umuyoruz ki daha da hızlı aktarımlar çok uzakta değildir.