Uzay İstasyonunda Stres Çarkı Çevirirseniz Ne Olur?

Uzun zamandır internet aleminde tartışılan bir soru olan "Uzayda stres çarkı çevirirseniz ne olur?" sorusuna Uluslararası Uzay İstasyon'unda Astronot olan Randy Bresnik'in videosu cevap olabilecek gibi.

Stres çarkları yakın dönemimizde oldukça yaygın olan bir stres oyuncağıydı diyebiliriz. Temelde bir rulmanın etrafına belirli ağırlıklar takılarak uzun süre dönebilme özelliğine sahip olan oyuncaklarla ilgili bir sürü şey yazıldı çizildi. Ancak bilim meraklılarının en çok merak ettiği soru, "Stres çarklarını Uzay'ın yer çekimsiz ortamında döndürürsek ne olur?"du.

Bununla ilgili aslında ayrıntılı cevaplar var. Yine de hem atmosfer sürtünmesinin hem de yerçekimi sürtünmesinin olmadığı bir ortamda sonsuza kadar(ya da maddenin özelliğine göre epey uzun süre olsa da sınırlı olabilir) döneceği düşünülen stres çarkı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA Astronotu Randy Bresnik tarafından denendi.

Bu sorunun yanıtı için Uluslararası Uzay İstasyonunda stres çarkını döndüren Bresnik bunu video haline getirip Twitter'da paylaşarak en çok merak edilen sorulardan birini de bir nebze olsun yanıtlamış oldu. Stres çarkı yerçekimi sürtünmesinin oldukça az olduğu bir yerde oldukça uzun dönüyor. Hatta bırakıldığında havada asılı kalan stres çarkı dönmeye devam etmekle kalmayıp, bir de dönerken kendi etrafında dönüyor.

Yine de stres çarkının en azından Uzay İstasyonu içerisinde sonsuza kadar dönmeyeceğini ekleyelim. Çünkü astronotların nefes alması için, içerideki oksijen, atmosfer sürtünmesi yaratacağı için bir noktada stres çarkı durmak zorunda. Yine de Dünya yüzeyinde alacağımızdan çok çok daha uzun bir dönüş süresinin olacağını da belirtelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Stres çarkı dış uzayda da denenmeli mi?