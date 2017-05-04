200 Bin Işık Yılından Gelen 1.6 GP'lik Muazzam Fotoğraf!

Cüce bir galaksinin bir başka toz bulutu ile destansı dansına çok çok yakından tanık olabilirsiniz.

Malumunuzdur, görüntüleme teknolojileri epey gelişti. Biz de yer yüzünde birbirimizin yüzünü ve eşsiz doğa manzaralarını çekmekten sıkılıp kafamızı biraz yukarıya kaldırdık. Aslında NASA veya ASA kurumları daha çok kaldırmış olabilir ama bu ayrı bir konu.

Küçük Magellan Bulutu (SMC), bize göre gökyüzünün güneyinde bulunan küçük galaksilerden biridir ve bir cüce galaksi olarak nitelendirilmiştir. Kendisi, galaksimizdeki yörüngesinde yolculuk eden ufak fakat muazzam detaylardandır. SMC ve büyük kardeşi Magellan Bulutu birlikte oluşturdukları etkileyici manzarayla adeta şov yaparlar.

SMC, sistemdeki diğer galaksilerin yer çekimi etkisi ile mücadele eder ve bir sürü yıldız oluşumu ile boyutundan beklenmeyecek kadar aktiftir. Sadece 200.000 ışık yılı uzaklıkta olduğu ve yıldızların yaşamını incelemek için araştırmacılara vazgeçilmez bir kaynak sunar. Ancak Magellan toz bulutu ile olan dansın net bir görüntüsünü elde etmek için sürekli engel oluşturuyordu.

Neyse ki gökbilimciler artık toz tabakasının ardını görebilen ve cüce galaksinin inanılmaz 1.6 Gigapiksellik (43 223 x 38 236 piksel) görüntüsünü elde edebilen Visible and Infrared Survey Telescope'a (VISTA) sayesinde eşsiz bir fotoğraf yakalamayı başardılar. Aynı zamanda önemli bilimsel verilerle dolu olan fotoğrafı, Padova Üniversitesi'nden Stefano Rubele önderliğindeki uluslararası bir araştırmacı grubu analiz etti ve beklenenden daha genç bi galaksi olduğu kanısına ulaşıldı.

Ekip şu an Küçük ve Büyük Magellan bulutlarındaki yıldızların oluşum öyküsünü araştırıyor. Bunun yanı sıra iki cüce galaksinin üç boyutlu bir haritasını oluşturmak için de çalışmalara devam ediliyor.

Ufuk açıcı inanılmaz manzarayı buradan incelemenizi tavsiye ediyoruz. :)