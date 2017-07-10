Akıllı telefon piyasasının bel kemiği olan testler ve performans puanlamalarının tartışmalara sebep olduğu bir döneme girdik. Üreticilerin şişirilmiş puanları satın almaları ve hatta daha çok kızgınlık yaratacak konular tartışmaya açıldı.

Amiral gemisi katili olarak nam salan OnePlus 5’in DxOMark skoru 87 olarak açıklanmış ve bizleri şaşırtmıştı. Hemen ardindan DxO LG G6’ya 84 puan verince tüm teknoloji medyası puanlara şüpheyle yaklaştı. OnePlus’ın DxO ile yakın zamanda duyurduğu bir ortaklık vardı ve OnePlus 5 cihazının ticari bir ilişki sonucunda bu kadar yüksek puan aldığı iddia edildi.

Öncelikle DxO gibi otoritelerin para alarak yüksek puan satmaya yeltenmeyeceklerini belirterek başlayalım. Tüm varlığı açıkladığı objektif sonuçlara dayalı olan bir şirketseniz, sahte sonuçlar düzenlemek varlığınız açısından büyük risk almak demek. Aynı zamanda bu üretici için de büyük risktir. Telefonu piyasaya çıkar çıkmaz ele geçiren geliştiriciler, puanın sahte olduğunu ortaya çıkartabilirler. Kısaca böyle ticari bir ilişki her iki taraf için de deliliktir.

DxO’nun kamera konusundaki puan değeri pozlama, kontrast, renk değerleri, otofokus, doku, gürültü (kumlanma) ve stabilizasyon gibi etkenlerle oluşur. Bu özellikler ek bir yazılım veya donanım kullanılmadan test edilirler. İlk etapta otomatik olarak yapılan testler için DxO, dünyanın en iyi kamera üreticilerinin görüntü kalitesini ölçmek için kullandığı analiz yazılımlarını kullanır. Kameralar ikinci etapta, bir insan elinde ve gündelik kullanımlarda test edilirler.

DxO'nun OnePlus'la ve daha önce HTC ve Google gibi diğer üreticilerle yaptığı hiçbir anlaşma kamuoyuna açıklanmamıştır. Ancak bu anlaşmalar, muhtemelen test yazılımlarını iyileştirmek üzerine kurulu olan anlaşmalardır.

Sistemin bazı kusurları var:

Öncelikle, tüm mobil kamera deneyimini değerlendirmek için tek bir puanlamanın kullanılıyor olmasını ele alalım. Bir akıllı telefon kamerasını yüzdelik puana indirgemek, birçok belirsiz ve spesifik problemi doğurur. Bu sistem modern akıllı telefon kameralarının karmaşıklığına adil yaklaşmamaktadır ve tüm faktörler aynı derecede önemsenmemektedir. OnePlus 5, Huawei P10 ve Samsung Galaxy S6 Edge Plus… Aldıkları puanlara göre hepsi aynı kaliteye sahip kamelarla geliyorlar, puanlar bize bunları söylüyor. LG G6 ve Moto G4 Plus’ın ise DxO skorları 84 ile aynı puanı almıştır. Samimiyetle söylemek gerekiyor ki, bütün bu eşit puanlı cihazların kameraları arasında ciddi kalite farkları bulunuyor ve bu farklar, farklı kullanım alanlarına göre ortaya çıkıyorlar. Bu durum, telefon kameraları için tekli puanlarla sonuç çıkarmanın deliliğini gösteriyor.

Göründüğü üzere DxOMark skorları çoğu kez gerçeğe uymuyor ve bize LG G6'nın kamera açısından, geçen yıl çıkan Moto G4 Plus kadar iyi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Moto G4 Plus, OnePlus 5’den -haliyle- daha kötü olup, LG G6’dan daha iyi olabiliyor. Bu nasıl yaman bir çelişkidir?

Tüketicilerin büyük bir kısmı, DxO sonuçlarını bir yol gösterici olarak ele aldığından, tek puanlamalı bu sistemin söz konusu çelişkileri, yanılgılara sebep oluyor. Bütün bu söylenenler, genellikle DxOMark skorlarını değerlendiren deneyimli teknoloji yorumcularının gözlemleriyle uyuşuyor. Firma, 2016'nın en iyi akıllı telefon kamerası konsunda Google Pixel’i tanıtarak doğru bir adım attı. Bu sene ise birçok yorumcu en iyi kamera konusunda HTC U11'i işaret ediyor.

Sonuç: DxO'nun yorumları ilgili cihazlar hakkında bir fikre sahip olmamızı sağlarken, tam anlamıyla bir kıyaslama için yeterli değildir. Gerçekten bütçenizi doğru kullanmak adına DxOMark sonuçlarına bakıyorsanız, sadece fikir edinin ve test skorlarının çelişkili sonuçlarını tek bir otorite olarak ele almayın.

Muhtemelen DxO, teknoloji medyasında dönen bu söylentilere fazlasıyla hakim ve bir önlem mekanizması geliştiriyordur. Ancak test ve puanlama ilkeleri değişmeden bizleri ikna etmeleri biraz vakit alacak gibi gözüküyor.