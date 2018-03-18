Medyaya sunulan yeni görüntüler, Vivo’nun yeni amiral gemisi X21 hakkında birçok ipucu taşımakta olup, bekleyenlerin ilgisini daha arttırıyor.

Bilgilere göre Vivo X21'in iki farklı modelde başlayacağı, standart modelin arka yüzünde, UD modelinin ise ekranın altında parmak izi tarayıcısına sahip olacağı netlik kazanmış durumda. Teknik özelliklerinin geri kalanın ise daha önce belirtilenlerle aynı olacağı söyleniyor.

X21, 19: 9 en boy oranıyla 6.28 ”ekran FHD + ekrana sahip olacak. Bu en boy oranı, OPPO R15 gibi bir çentiğe sahip olacağı anlamına geliyor.

Yeni X21’de Qualcomm’ın Snapdragon 660 işlemcisi olan 2.2GHz'lik bir octa-çekirdekli işlemci, görevlerini layıkıyla yerine getirecek. 6GB RAM ve 128 GB depolama kullanılacak. Ayrıca isteğe göre, depolama alanı MicroSD kart yuvası üzerinden 256GB’ye çıkarılabilecek. Vivo X21 Android 8.1 Oreo ile gelecek ve 3200mAh pil kapasitesine sahio olacak. Ayrıca Bluetooth 5.0, çift bant WiFi, USB 2.0, OTG, GPS ve yüz kilidini kullanacak. Bununlar birlikte ekran içi parmak izi tarayıcılı Vivo X21 UD, Renk seçenekleri olarak Ice Drill Black ve Ruby Red'i sunacak. Normal X21 ise Aurora White renginde kabul edilecek.

Sızdırılan özellikleri ve tasarımı göz önünde bulundurulursa başarılı bir cihaz olacağı düşünülen Vivo X21 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce de cihaz bekleneni verebilecek mi?