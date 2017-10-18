Volvo, Çin'de düzenlediği etkinlik ile ilk hibrit otomobilini tanıttı ve gelecek modellerin Tesla ile rakip olacağını açıkladı.

Çinli Zhejiang Geely Holding’in sahibi olduğu İsveçli otomobil üreticisi Volvo, Çin’de düzenlediği etkinlikte ilk yüksek performanslı hibrit aracı Polestar 1’i tanıttı. Volvo, Polestar markasına 760 milyon dolar değerinde yatırım yapacağını belirtti ve dünyanın en büyük otomobil pazarında ‘ben de varım’ dedi.

Çin hükumeti, 2025 yılına kadar Çin’de gerçekleşen otomobil satışlarının %20’sinin elektrikli otomobiller olmasını amaçlıyor. Çin’in bu hedefi, küresel otomobil üreticilerinin elektrikli araçlar konusunda Çinli firmalarla ortaklıklar kurmasına neden oluyor.

Polestar 1’in 130 bin ile 150 bin euro arasında bir fiyatının olması bekleniyor. Araç ilk olarak 2019 yılında Batı Çin’de satışa sunulacak. Volvo, yakın zaman içinde tam elektrikli Polestar 2’nin ve Tesla 3 ile tam rekabette olacak olan SUV model Polestar 3’ün de tanıtılacağını belirtti.

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, Çin’de lüks elektrikli araçlara büyük bir ilgi olduğunu, bu nedenle büyük otomobil üreticilerinin Çin piyasasına girerek rekabeti daha da arttırdığını belirtti ve ekledi, ‘‘Çin’de elektrikli yüksek performans araçları konusunda pek çok girişim bulunuyor. Artık biz de varız.’’

Polester 1, tam olarak seri üretim bir araç olmayacak ve üretim sınırlı olacak. Fakat daha sonra tanıtılacak modeller olan Polestar 2 ve 3 ise tam anlamıyla seri üretim araçları olacaklar.

Volvo, 2019 yılından itibaren tanıtacakları tüm araçların hibrit ya da elektrikli olacağını, bu nedenle fosil yakıt tüketen araçların kullanımdan kaldırılma tarihini belirleyen ilk büyük otomobil üreticisi olduklarını belirtti.