Warner Bros, Justice League Reytinglerini Yayınlamadı!

Warner Bros, Rotten Tomatoes üzerindeki Justice League eleştirilerini filmin vizyon tarihine kadar duyurmayacak.

Warner Bros’un kurduğu Rotten Tomatoes sitesi, filmleri uzun uzun yazılarla eleştirmek yerine bizlerin beğendim ya da beğenmedim oyları ile sonuca yönelik eleştiri yapan bir site. Türkçeleştirirsek sitenin adı kokuşmuş domates ve siteye giren kullanıcılar film için taze veya kokuşmuş olarak oy kullanıyor. Rotten Tomatoes, Hollywood’da endüstriye zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalsa da, bir filmin kendi sitelerinde beğenilmesinin ya da beğenilmemesinin gişelere etki etmediğini savunuyor.

Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi DC evreninin süper "yıldızlarını" bir araya getiren 16 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek Justice League filminin yönetmen koltuğunda, çizgi uyarlamalar konusunda uzman kabul edebileceğimiz Zack Snyder oturuyor. Marvel’in Avengers’ı ilk çıkardığı tarihi düşündüğümüzde çok geç kalınmış bir proje olan Justice League, umarız bu uzun bekleyişin hakkını verir.

Rotten Tomatoes’in Justice League reytinglerini film çıkmadan önce yayınlamaması, eleştiri oklarının da hedefi haline gelmesine sebep oldu. Rotten Tomatoes, ilk defa film oylamasını vizyon tarihine kadar bekletiyor, bu durum da haklı olarak tepki çekiyor. Kendi filmleri için kendi sitelerinde böyle bir ayrım yapmalarının gerçekten de iki yüzlülük olduğunu düşünüyorum. Savunmalarında olduğu gibi sonuçlar gişeye etki etmiyorsa, neden paylaşılmıyor? Şu anki politikasıyla Warner Bros, sadece antipati topluyor diyebiliriz.