WhatsApp'a Gelen '3 Muhteşem Özellik', iOS İçin Yayınlandı!

iOS kullanıcıları, kısa süre önce açıklanan "WhatsApp'a gelen 3 muhteşem özelliği" kullanmaya başladılar. Şimdi sıra Android'de.

Dün yaptığımız haberde, WhatsApp’a gelecek 3 yeni özellikten bahsetmiştik. Bahsettiğimiz bu özellikler, iOS kullanıcıları için şu anda aktif durumda. iOS kullanıcılarına sessiz sedasız verilen bu özelliklerin üçünde de birbirinden farklı ve yararlı yenilikler görüyoruz. Android kullanıcılarının şu anda erişemediği yeni WhatsApp güncellemesi, çok yakında Android için de çıkacak.

Yeni WhatsApp 2.17.30 güncellemesi ile birlikte gelen özelliklerden kısaca bahsetmek gerekirse;

Fotoğraflara, videoları ve GIF’lere Filtreler ekleyin

Instagram gibi fotoğraf üzerine olmadığı için filtreler bulundurmayan WhatsApp, yeni güncelleme ile birlikte genel bir filtre ailesi ekledi. 5 farklı renk filtresini fotoğraflarınıza, videolarınıza veya GIF’lerinize ekleyebilirsiniz.

Albüm Ekleme

WhatsApp’ın en büyük eksikliklerinden birisi olan albüm özelliği bu güncelleme ile birlikte çözüldü. 4 ve daha fazla fotoğraf eklendiğinde 4 ayrı görsel yerine tek bir albüm barında gösterilecek görseller, yazı alanını boydan boya dolduran görsel gönderileri yerine çok daha kullanışlı olacak.

Hızlı Yanıt

İletilere hızlı yanıt vermek istediğinizde yardımınıza koşacak bu özellik, telefonunuza gelen bildirimlere anında hızlı yanıt vermenizi sağlıyor. Bunun için tek yapmanız gereken şey bildirimi sola hızlıca kaydırmak olacak.

WhatsApp 2.17.30 sürümü iOS için şu anda aktif durumda. Android kullanıcılarının ise en yakın sürede bu güncellemeyi almasını bekliyoruz.