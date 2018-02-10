WhatsApp geçtiğimiz günlerde, Android ve iOS üzerinden para transferini mümkün kılan yeni özelliğini test etmeye başladı. Peki hala beta aşamasında olan bu özellik nasıl kullanılır? Resimli olarak anlatmaya çalıştık.

Teknolojinin ilerlemesiyle, bireyler arasında gerçekleşen iletişim ve çeşitli alışverişler de yüz yüze olmaktan çıktı. İlk olarak kısa mesajlar vasıtasıyla girdiğimiz bu yol para transferinde bankaların kullanılmasına ve akabinde ATM'lerin devreye girmesiyle bir hayli gelişti. Daha sonra mobil ve internet bankacılığı büyük bir çığır açtı. Şimdi ise popüler anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, bizi birçok zahmetten kurtaracak bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor. 70'den fazla bankanın desteklediği WhatsApp payments, kullanıcılar tarafından test edilmeye başlandı.

Bu yazıda para göndermek için WhatsApp Payments'ı nasıl kullanacağımızı inceledik. İncelemeye başlamadan önce, hem gönderenin hem de alıcının, yapılacak bir işlem için WhatsApp Payment seçeneğinin etkinleştirmesi gerektiğini ve ayrıca WhatsApp numaranızın Banka hesabınıza bağlı olması gerektiğini unutmamalısınız.

WhatsApp Payments kullanarak para göndermek ve almak için:

WhatsApp Payments'ı kurmak veya bir kişiye para transferi yapmak için önce Ayarlar> Ödemeler'e (Payments) girerek metin alanının yanındaki 'Ek' simgesini tıklamak ve ödeme (payments) seçeneği tıklanmalı.

Şartları kabul ettikten sonra telefon numarası doğrulaması yaparak 'Bitti' seçeneğini işaretlemek gerekiyor.

Daha sonra eğer listede bankanız varsa kendi hesabınızı seçiyorsunuz. UPI hesabınız yoksa, kimlik doğrulama için güvenlik pimi ile birlikte bir hesap oluşturmanız istenir. Tekrar hatırlatmakta fayda var WhatsApp'da kullandığınız cep numaranız bankanıza bağlı olmalıdır, aksi takdirde numaranızı bağlamak için bankanızla iletişim kurmanız gerekir.

Para göndermek istediğiniz kişiyi ve hesabı seçin (birden fazla hesabınız varsa), UPI PIN kodunu girin ve aktarımın saniyeler içinde tamamlanması ve miktarın arkadaşınızın hesabına geçmesi gerekiyor.

Tamamlanan işlemle ilgili ayrıntıları sohbet içinde tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Yardım seçeneği ile işlemle ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa bunu iletmenizi sağlar. Ödeme geçmişini ayarlardan görüntüleyebilir ve ilgili banka hesabını tıklayarak istediğiniz zaman UPI PIN'ini de değiştirebilir veya banka hesabını kaldırabilirsiniz

WhatsApp Payments özelliği yavaş yavaş kullanıma sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda herkese açık olması bekleniyor. Herhangi bir sorun varsa, yorumlar aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.