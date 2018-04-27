Tüm mobil uygulamalar gibi WhatsApp da bize sunduğu ücretsiz hizmet karşılığında bazı verilerimizi kaydetmektedir. Fakat WhatsApp kullanıcıları, uygulamaya ait verilerini detaylı bir rapor halinde görebilme imkanına sahip.

Facebook’un on milyonlarca kullanıcısının verilerini sızdırdığının ortaya çıkması, kullanıcıların şirkete olan bakış açısında ciddi bir değişime neden olmuştu. Facebook, skandalın izlerini kapatmaya çalışırken kullanıcılara karşı onlardan elde ettiği veriler konusunda daha şeffaf olmaya gayret gösteriyor.

Facebook, sahibi olduğu WhatsApp’ın da kullanıcılara karşı daha şeffaf olması için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile birlikte WhatsApp’ı kullandığınız telefonların modelinden çevrimiçi olduğunuz zamanlara kadar pek çok veri hakkında şirketten detaylı bir rapor talep edebiliyorsunuz.

WhatsApp’taki verilerinizi indirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Özellik şu an için yalnızca beta kullanıcılarına sunulmuş durumda. Bu nedenle verilerinizi indirmek için öncelikle buraya tıklayarak ‘Test Kullanıcısı Ol’ butonuna tıklamalısınız. Ardından Play Store’u açın ve WhatsApp’ınızı güncelleyin. Bu işlemlerle uğraşmak istemiyorsanız buraya tıklayarak son WhatsApp Beta APK’sını da yükleyebilirsiniz.

Beta kullanıcısı olduysanız, artık rapor talep etmeniz için hiçbir engel bulunmuyor. WhatsApp uygulamasını açın ve sağ üstte bulunan ‘seçenekler’ ikonuna dokunun. Ardından ‘ayarlar’ menüsüne girin ve ‘hesap’ sekmesini açın.

Açılan sayfada ‘Hesap bilgilerini talep et’ seçeneğine dokunun. Açılan sayfada bulunan ‘Raporu talep et’ butonuna dokunun. Raporunuz bir gün içinde hazırlanacaktır. Hazırlandıktan sonra ise indirmek için birkaç hafta süreniz olacak. Bu süre zarfında hesabınızda herhangi bir değişiklik yapmanız ya da silmeniz halinde rapor da silinecektir.

WhatsApp’ın ‘hesap bilgilerini talep et’ özelliği henüz yalnızca beta kullanıcılarına sunulmuş olsa da kısa zaman içinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. iOS kullanıcılarının özelliğe ne zaman sahip olacağı ise şu an için belirsiz.