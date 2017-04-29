Wikipedia Kurucusu: Her Zaman Türk Halkının Yanında Olacağım

Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, yaptığı açıklamada bilgiye erişimin herkesin hakkı olduğunu ve Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Hatırlayacak olusanız bu sabah aniden ortaya çıkan bir haberle dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'nin bir terör örgütüne yardım ettiğini öne süren belgeler eklendiği halde Wikipedia yetkililerinin bu belgeleri kaldırmadığı ve editörlerinin içeriklere düzenleme getirmediği gerekçesiyle BTK tarafından Wikipedia'ya 'idari tedbir' uygulanarak erişim engellenmişti.

Ayrıca BTK'nın konuyla ilgili açıklaması:

BTK'nın uyguladığı idari tedbir üzerine BBC Türkçe'nin haberini alıntılayarak mesajını paylaşan Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, "Bilgi her insanın temel hakkıdır. Türk halkı bu hak için savaşırken ben de her zaman yanınızda olacağım." dedi.

Şu anda erişim engelinden dolayı hangi belgeler nedeniyle Wikipedia'nın erişime kapandığı bilinmiyor ancak öte yandan eklenen belgelerin doğruluğu kanıtlanmadığı için Wikipedia'nın konuyla ilgili bir düzenleme yapması bekleniyordu. Hala hem BTK hem de Wikipedia kararından vazgeçmiş değil.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler olursa sizlere aktarmaya çalışacağız.