Marvel'ın 2018'de çıkması beklenen yeni filmlerinin çekimleri tamamlandı.

Marvel’ın merakla beklenen filmleri X-Men: Dark Phoenix ve Deadpool 2’nin çekimleri tamamlandı. Yayın hakları 20th Century Fox’un elinde bulunan iki film, önümüzdeki dönemde izleyicilerin karşısına çıkmak için görsel efekt uzmanlarının eline geçecek.

X-Men: Dark Phoenix’in yönetmenlik koltuğunda oturan Simon Kinberg’in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre filmin çekimleri tamamlandı. Game of Thrones’un ünlü karakteri Sansa Stark’ı canlandıran Sophie Turner’ın da yer aldığı filmde Michael Fassbender, James McAvoy ve Lennifer Lawrence gibi son derece güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor.

X-Men’in son filmlerinde olduğu gibi genç karakterlere yönelmesi bekleniyor. X-Men: Dark Phoenix, yaklaşık bir sene sonra 2 Kasım 2018’de ülkemizde vizyona girecek.

Deadpool 2’de Hazır

Geçtiğimiz yıla adeta damgasını vurarak akıllardaki “süper kahraman” karakterini allak bullak eden Deadpool’un ikinci filminin de çekimleri tamamlandı. Ryan Reynolds’un adeta kendisini bulduğu Deadpool karakteri, X-Men’den daha yakın bir tarihte karşımıza çıkacak. David Leitch’in yönetmen koltuğunda oturduğu Deadpool 2, 1 Haziran 2018’de vizyona girecek.

Deadpool başta olmak üzere iki filmi de sabırsızlıkla bekliyorum. Filmlerle ilgili yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye çalışacağım.