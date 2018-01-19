Xiaomi üst düzey teknolojileri, rakiplerine göre oldukça uygun bir fiyattan sunmasıyla biliniyor. Şirket, bu politikasını televizyon piyasasında da sürdürmeye kararlı.

Özellikle Çin ve Hindistan pazarında adeta bir fenomen olan, bunun yanında Avrupa piyasasında da yavaş yavaş ağırlığını hissettiren Xiaomi, hangi teknolojiye elini atsa kaliteyi ve uygun fiyatı bünyesinde birleştirmeyi başarıyor. Xiaomi tarafından duyurulan 50" boyutundaki bu yeni televizyon da Xiaomi'nin genel prensiplerini devam ettiriyor.

Devasa diyebileceğimiz 50" boyutunu, HDR ekran ve Dolby kalitesi ile taçlandıran Xiaomi MI TV 4A, önümüzdeki dönemde artık bir standart olmaya başlamasını beklediğimiz 4K çözünürlükle gelecek. 8Ms tepkime süresi, (monitörler için az gelebilir ama televizyonlar için oldukça tatminkar) 5000:1 kontrast ve 178 derecelik bir görüş açısı sunan televizyon, tüm bu özelliklerinin yanında Bluetooth 4.2 desteği, 3 adet HDMI portu içeriyor.

2 GB Ram ve 8 GB'da depolama alanı sunan bu canavar televizyon, entegre olarak sesli komut da alabiliyor. Ama bu özellik şu an için sadece Çince algılayabiliyor ve henüz İngilizce veya diğer dillere destek sunmamakta. Mi TV 4A şu an için maalesef Çin ve Hindistan pazarına özel olarak piyasaya çıkıyor. Yakın zamanda umuyoruz ki bu televizyon, uygun fiyatıyla Avrupa ve Amerika piyasasına da gelir ve 4K standardını daha ucuz çözümlerle yakalayabiliriz.