Xiaomi Mi 6 resmi olarak duyuruldu. Muhteşem özelliklerle birlikte gelen telefon, fiyatı ile en çok tercih edilen telefonlardan birisi olacaktır. Kısacası fiyat/performans işte buna denir.

Uzun süredir çıkmasını beklediğimiz Xiaomi Mi 6 resmi olarak duyuruldu. Söylenti olarak paylaştığımız haberlerin birçoğunu doğru olduğu anlaşılan resmi duyuruda, Xiaomi Mi 6 çok şık gözüküyor. En yeni Snapdragon 835 yonga seti ile birlikte gelen telefonun ince ve zarif tasarımına arkadaki çift kameranın eşlik ettiğini görüyoruz.

Yapım malzemesi ve tasarımının çok başarılı olduğunu gördüğümüz telefonda, çok ince bir kavis bulunuyor. Xiaomi Mi 6’da çıkıntısı bulunmayan iki kamera bulunurken, kameraların ikisi de 12 MP çözünürlüğe sahip. Portre modu gibi modlarının yanında geniş açılı 12 MP kamerada “her şeyi” sabit tutmak için 4 eksenli optik sabitleme bulunuyor. Telefon 2K’da 30fps video kaydı yapabilirken, çift ton flaş sayesinde geceleri bile başarılı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ayrıca unutmadan söyleyelim, telefon SIM kartlarına kadar su geçirmez sertifikası ile geldi.

Paslanmaz çelik çerçeve ile gelen telefonun 4 tarafı cam ile tasarlanmış durumda. Snapdragon 835 yonga seti, 8 çekirdeği ile tam bir performans canavarı olmasını sağlıyor. Cihaz, 4x2.45 GHz Kryo ve 4x1.9 GHz Kryo saat hızları uzun süreler boyunca idare edileceği bir işlemciye sahip. Bunun dışında Adreno 540 grafik birimini kullanan cihaz, güç konusunda üst segment telefonlardan olduğunu kanıtlıyor. 6 GB RAM, 64 GB ve 128 GB şeklinde iki ayrı depolama boyutu bulunan telefonda, 5.15 inçlik 1080p Full HD ekran sunan Xiaomi Mi 6’da 3.350 mAh batarya bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı, ortada bulunan home düğmesinin hemen altına gömülü şekilde geliyor. Anlayacağınız home tuşu ile parmak izi işlemlerinizi yapabileceksiniz.

Yapılan açıklamaya göre Xiaomi Mi 6, 28 Nisan’da piyasaya sunulacak. 64 GB olan model 360 dolardan, 128 GB olan model ise 420 dolardan satışa sunulacak. Ayrıca tasarım konusunda özelleştirilmiş seramik versiyonu ise 435 dolardan satışa sunulacağı açıklandı. Telefonun ülkemizde fiyatları henüz açıklanmadı ancak, fiyatlara bakacak olursak 2000 TL barajının altında kalacakmış gibi duruyor. Bu özelliklerde böyle bir telefona sahip olmak, gerçekten piyasayı sallayacaktır. Telefonların 3500 TL barajını geçtiği bu günlerde, 3500 TL’lik telefonlarla yarışarak(hatta onları geçerek) 1500 TL civarında ürün çıkarttığı için Xiaomi’yi tebrik ediyoruz.