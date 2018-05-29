30 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Xiaomi Mi 8 lansmanıyla birlikte duyurulması beklenen akıllı bileklik, yine efsane bir fiyatla gelecek.

Xiaomi, bildiğiniz üzere teknolojik ürünleri oldukça uygun fiyat politikasıyla kullanıcılarıyla buluşturuyor. Önceki Xiaomi'nin akıllı bilekliği Mi Band 2'nin Türkiye'de şu anda 100 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satıldığını biliyoruz. Xiaomi, bu kez de 150 TL'den ucuz olacak Mi Band 3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 8, 31 Mayısta teknoloji tutkularına duyurulacak. 3. jenerasyon Xiaomi Mi Band'ın ise Xiaomi'nin yeni gözbebeği amiral gemisi Mi 8 ile aynı günde duyurulması bekleniyor. Çin'in sosyal medya platformu Weibo, Xiaomi Mi Band 3'ün 26 dolar, yani 119 TL üzerinden satışa çıkacağını söyledi. Kısacası önceki modelden yalnızca 2 dolar fazla bir maliyete çıkacak.

Weibo'da konuşulan bir diğer dedikodu ise yine 31 Mayıs günü Mi 8 SE'nin (Special Edition) duyurulacağı yönünde. Şirket, sınırlı sayılarda satılacak Mi 8 SE'ye yönelik ne yazık ki henüz resmi sitelerinde detaylı bir açıklama yapmadı. Cihazın detayları için 31 Mayıs gününü heyecanla bekliyoruz.