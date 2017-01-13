Xiaomi tarafından üretilen Mi Mouse, Apple’ın Magic Mouse’una benzerliği ile dikkat çekiyor.

Apple tarafından üretilen ve Mac kullanıcı arasında oldukça yaygın olan Magic Mouse, farklı bir fare kullanım deneyimiyle dikkat çekmekteydi. Şimdi ise geçtiğimiz yıllarda piyasaya sağlam giriş yapan ve belki de en geniş teknolojik ürün ağına sahip Xiaomi, Apple bu noktada da rakip olmak için Mi Mouse’u ile piyasaya giriş yaptı.

Tıpkı Apple Magic Mouse gibi küçük bir yapıda olan Xiaomi Mi Mouse, ilk bakışta şıklığı ile dikkat çekiyor. Tuş ve alt tarafında bulunan açılabilir bölüm hariç tamamen alüminyum gövdeye sahip olan Xiaomi Mi Mouse, 12.000DPI’a kadar lazer sensörü ile oldukça hassas bir kullanım vadediyor.

110.2 x 57.2 x 23.6 mm boyutlarına ve sadece 77.5gr ağırlığa sahip olan Mi Mouse, Bluetooth 4.0 ile iletişim kurabilirken, aynı zamanda üzerindeki USB bağlantısı ile yine kablosuz olarak iletişim sağlayabiliyor. Böylece iki cihaza aynı anda bağlanabilir bir yapıda olan Mi Mouse, sadece tek tuşla bir cihazdan diğerine geçiş yapabiliyor.

Uyumluluk olarak Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 ile tam uyumlu çalışabilen Mi Mouse, aynı zamanda Mac cihazlarla da kullanılabiliyor. Alt tarafında bulunan tuş vasıtasıyla Bluetooth ya da USB bağlantı üzerinden kablosuz iletişim moduna geçebileceğiniz Xiaomi Mi Mouse, hafif, şık ve kullanışlı bir fare arayanlar 299TL’lik fiyata sahip olan Apple Magic Mouse’un yarı fiyatından bile daha uygun olan 119TL’lik Xiaomi Mi Mouse’u buradaki bağlantıdan satın alabilirsiniz.