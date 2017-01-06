Yapay Zeka Sohbeti: İki Google Home Asistanının Muhabbetini Canlı Olarak İzleyin!

Hiç yapay zekaların muhabbetine tanık oldunuz mu? Eğer olmadıysanız buyrun.

Google'ın yapay zekalı asistanının mevcut olduğu Google Home, hemen hemen her sorunuza karşılık bir cevabı olan ve sizinler neredeyse muhabbet edebilecek düzeyde iletişim kurabilen sistemler.

İşte bu durumu göz önünde bulunduran bir kişi, iki Google Home cihazını almış, birine Vladimir, diğerine ise Estragon adı vererek muhabbete sokmuş. Birkaç saattir Twitch'ten canlı yayınlanan iki yapay zekanın muhabbeti, şu sıralar binlerce kişi tarafından takip edilmekte.