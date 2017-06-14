Yaşlı İnsanların Sosyal Medya Kullanım Oranları

İnternet ve sosyal medya, sadece biz gençlere yönelik şeyler değil. Peki yaşlı insanların bu platformları kullanma konusundaki verileri ne durumda?

Özellikle bu dönemlerde 15-25 yaş arası grup, "internet nesli" olarak adlandırılmakta fakat içinde bulunduğumuz teknoloji çağı, aslında sadece gençlere değil, artık her yaş grubuna hitap eden, kullanım amacı eğlence olmaktan çıkıp biraz daha zorunlu hale gelen bir şey.

Zaten bu durumu, Facebook'taki amcanızdan, dayınızdan, eniştenizden, hatta anneannenizden ötürü siz de biliyorsunuzdur. Yani kısaca açıklamak gerekirse; interneti kullanmanın yaşı yok. İşte bu duruma yönelik bazı çalışmalar, araştırmalar yürüten Ofcom, birkaç senedir olduğu gibi bu sene de yetişkinlerin sosyal medya kullanım verilerine ilişkin hazırladığı raporu yayımladı.

Yaşlılarda evrensel bir geçerliliği olan o meşhur tutuş :)

Ofcom'un raporundan öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

-65-75 yaş arası kişilerde akıllı telefon kullanım oranı, 2010 yılında neredeyse sıfıra yakınken, 2016 yılında bu oran %39'a yükselmiş. Bir diğer deyişle, 65-75 yaş aralığında olan her 10 kişiden 4'ünde, akıllı telefon mevcut. 75 yaş üstündekilerde ise oran %15.

-65 yaşın üstündeki internet kullanıcılarının neredeyse yarısı (%48) aynı zamanda bir sosyal medya platformunda hesaba da sahip.

-65 yaşın üstünde olan internet kullanıcılarının %87'si aynı zamanda Facebook da kullanmakta. %6'lık kesim Whatsapp'ı tercih ederken Instagram kullananların oranı ise sadece %1.

-75 yaş üstündeki internet kullanıcılarının çeyreği, tablet kullanmayı tercih ediyor.

-65 yaşın üstündeki internet kullanıcıları, bir hafta boyunca ortalama 15 saat civarında online oluyorlar. 16-24 yaş arasındaki gençlerde ise bu ortamala, haftada 32 saat civarında.

-65 yaşın üstündeki internet kullanıcılarının %72'si, bu zamana kadar internette geçirdikleri süre boyunca kendilerini üzen, rahatsız eden birşey ile karşılaşmadıklarını belirtmekteler.