Yeni Bir Araştırma, Yaşamın Nasıl Başladığını Açıklıyor!

Güney Afrika'daki bilim insanları, karmaşık yaşamın kökenini keşfettiler.

Hayat, evrenin en güzel ve en büyük gizemlerinden birisi olmaya devam ediyor. Uzay dahil ilgimizi çeken her şeyin ardında yaşamın nasıl oluştuğunu keşfetmek yatıyor. Belki de tüm insanlık tarihi boyunca sorulan en büyük soru bu. Yaşam nasıl başladı?

Yaşamın nasıl başladığı ile ilgili pek çok iddia ortaya atılacaktır, ancak Güney Afrika’daki Wits Üniversitesi’nden araştırmacılar, dünyadaki karmaşık yaşamın nasıl evrimleştiğini keşfettiler. Araştırmacı Perre Durand yaptığı açıklamada, “Hayat bir şans olayı, bunun hakkında hiç şüphemiz yok” dedi. Durand’ın açıkladığı şans olayı, kendi kendine kopyalanabilerek daha büyük moleküller oluşturabilen molekül iplikçilerinden kaynaklanıyor. Ligasyon denilen kimyasal reaksiyon sayesinde, basit RNA molekülleri enzim sayesinde diğer RNA moleküllerine katılıyorlar. Durand, “RNA ligazlarındaki moleküler dengeler, karmaşık ribozimlerin ortaya çıkışını etkiledi” dedi.

Durand ve meslektaşlarının keşfettikleri şeyi daha iyi açıklamak gerekirse, küçük, canlı olmayan moleküllerin kendilerini üreyebilen daha büyük moleküller haline getirdikleri gözlemlendi. Tüm canlılık bu küçük olay sayesinde meydana geliyor ve milyarlarca yıl boyunca evrimleşerek bugünkü haline geliyor.

Bu konuda araştırmacılar, çalışmalara devam ediyorlar. Daha önce bulunan fosiller sayesinde yaşamın milyarlarca yıl önce başladığı biliniyor. Asıl bilinmek istenen şey ise bu yaşamın nasıl oluştuğu.