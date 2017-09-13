iTunes Güncellemesi Masaüstü iOS Uygulama Mağazasını Siliyo

Apple'ın iOS 11 ile yapacağı güncellemeyle birlikte apple'un uygulama mağazasının masaüstü versiyonu siliniyor.

Apple iPhone serisini genişletmekle birlikte iTunes’ün Windows ve Mac masaüstü versiyonlarına yönelik bir yazılım güncellemesi işleri biraz zorlaştırıyor. Kullanıcılar 12.7 versiyonunu yüklediklerinde App Store’a masa üstünden ulaşamıyorlar. Apple’ın destek sayfasında da belirtildiği üzere müzik, film, tv dizileri, ortam akışları ve sesli kitaplara verilen öncelik nedeniyle makinelerinizde kurulu uygulamaları yönetmek için iOS cihazlarınıza ihtiyacınız olacak. Bu güncellemeyle birlikte iOS 11 üzerinde çalışan cihazlarla eşleştirme ve Apple Music üyeleriyle sosyal müzik paylaşımı mümkün hale geliyor.

Artık Podcast (ortam akışı) bölümüne taşınan iTunes U içeriği de, daha önce duyurulan değişiklikler arasında yer alıyor. Zil seslerinin yeniden yüklemesini cihaz üzerinden yapabileceğiniz gibi (iOS 11’de), Internet Radyo istasyonları ise müzik kitaplığına taşınmış. Bazı kullanıcılar uygulamaları ve müzik tonlarını uygulama içerisinden kullanmaya alışmış olabilirler ama, bu bölümü dışarı taşıyarak Apple’ın masa üstü müzik uygulamasının karmaşık halini biraz olsun toparlamaya dönük uzun zamanlı beklentiye karşılık verilmiş olacak.

Tabii eğer bir müzik tonu ya da uygulamayı mutlaka tekrar geri yüklemek istiyorsanız cihazınızı USB kablosuyla bilgisayarınıza takarak yapabilirsiniz.