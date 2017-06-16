Çin'in Kuantum Uydusu, Casusluk Yapmayı İmkansız Kılacak!

Casus uydular terimi Çin’de yürütülen bir dizi başarılı testle yeniden tanımlandı. Çin’in şu an yörüngede bulunan uydusu, kuantum yasalarını kullanarak yüksek güvenlikli gizli iletişim kurulmasını sağlayacak.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Çin’in neredeyse 10 yıl üzerinde çalıştığı kuantum uydusu Micius yörüngeye fırlatılmıştı. Son gelişmeler sayesinde uydu bugün kullandığımız internetten çok daha güvenli olacak yeni bir bağlantı türü için kullanılacak. Yer yüzünde kuantum biliminin nimetlerinden faydalanmayı çok iyi bilen Çin, uzayı da unutmuyor.

Deneysel bir uydu olan Micius, Dünya’nın etrafını dolaşmaya devam ederken, zarif optikleri gizli mesajların anahtarı olarak ağ iletişimini, ışığın fiziğiyle güçlendirecek.

Birçok yönden kuantum gizliliği, ulusal güvenlik açısından önem taşıyor. Kuantum kriptografisi denilen yöntem sayesinde fizik biliminin gücü, teknolojiyle bir adım öteye taşınıyor. Kuantum mekaniğinin kurucularından Werner Heisenberg'in 90 yıl önce gerçekleştirdiği gibi fotonların ölçümü ya da algılanması, sistemi son derece kontrolsüz ve önceden tahmin edilemez hale getiriyor.

Kuantum belirsizliği özelliği, gizli iletişim yapan kişilerin casuslar tarafından dinlenip dinlenmediklerini öğrenmelerine izin verecek. Ayrıca korsan dinleyicilerin ve izleyicilerin çabaları, bağlantılarını kopartacak. Yani dinleme ya da izleme yapmak hiçbir şekilde mümkün olmayacak.

Gelecekte var olmasına kesin gözüyle bakılan “kuantum internet”, yer yüzündeki uydular ve yörüngedeki uydular arasındaki iletişimi daha hızlı, daha stabil ve güvenilir hale getirecek. Çin’in bu atılımı ilk etapta deneysel olarak gerçekleştirilecek ve sonrasında sistemi kullanmak isteyen ülkeler ve teknoloji devleri, kendi güvenlikleri için sisteme geçiş yapacaklar.