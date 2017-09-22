Bu sezondan itibaren yabancı dizilerden uyarlama birçok Türk dizisiyle karşılaşacağız. İşte onlardan 10 tanesi.

Yakın dönemde aslında hiç de fena olmayan dizilerimiz yok değil. Tabii internet dizilerinden bahsediyorum; Fi ve Masum gibi. TV dizilerinde ise yenilere nazaran eski olanlardan bazılarının tatları hala damağımızda; Behzat Ç. ve Leyla ile Mecnun gibi.

Bu sene de her yıl olduğu gibi yeni dizilerle karşılaşacağız fakat birçoğu özgünlükten ziyade yabancı dizilerden uyarlama şeklinde olacak. Biz de o dizilerden 10 tanesini sizlerle paylaşalım istedik.

Kefaret - Two Weeks

Two Weeks, 2013 yılında Kore’de yayınlanmıştı. Bu sene ise Ay Yapım tarafından Kefaret ismiyle uyarlanacak.

Aslan Ailem - Ojakgyo Brother

Kore’de yayınlanan bir başka dizi olan Oyakgyo Brohter, Es Film tarafından Aslan Ailem ismi ile TRT 1 ekranlarında yer alacak.

Bizim Hikaye - Shameless

Hatırlarsanız u diziyle ilgili daha önce de birçok kez haber paylaşımlarında bulunmuştuk. 2011 yılında ABD’de gösterime giren Shameless, bu sezon Bizim Hikaye adıyla ekranlarda.

Babamın Kozası - My Father is Strange

Kore’den ‘arakladığımız’ bir dizi daha. Geçtiğimiz Mart ayında Kore’de yayınlanmasına başlanan dizi, Türkiye’de Babamın Kozası adıyla yer alacak.

Bir Litre Gözyaşı - One Liter Of Tears

Bu sefer bir başka uzak doğu ülkesi olan Japonya’ya gidiyoruz. 2005 yılında One Liter of Tears adıyla yayınlanan dizi, Türkiye’de aynı adla, yani Bir Litre Gözyaşı olarak yayınlanacak.

Kadın - Woman

2013 yılında Japonya’da Woman ismiyle yayınlanan dizi, Med ve MF Yapım’ın katkılarıyla ülkemizde Kadın ismiyle yayınlanacak.

Cennetin Gözyaşları - Tears of Heaven

Bu dizi nedense isminden dolayı bana tutacakmış gibi geliyor. 2014 yılında Kore’de de oldukça fazla tutulan dizi, ATV’de Cennetin Gözyaşları adıyla yer alacak.

Kalp Atışı - Doctors

2016’da Kore’de ekranlara gelen dizi, bu yaz Kalp Atışı adıyla Türkiye’de yayınlanmaya başladı.

Meryem - Secret Love

Yine 2013 yılında Kore’de 16 bölümden oluşacak şekilde yayınlanan dizi, bu yaz ülkemiz için Meryem adıyla uyarlandı.

Dolunay - My Secret Romance

Kore’den aldığımız son dizi ise My Secret Romance oldu. Geçtiğimiz Haziran ayında 13. bölümü ile final yapan dizi, Dolunay geçtiğimiz Temmuz ayında ekranlarda yer almaya başladı.