Yeni Yöntem Astronot Atıklarını Değerlendirme İmkanı Sunuyor

Mars gibi çok uzaklarda bulunan gezegenlere yapılacak seyahatlerde stoklama imkanının kısıtlı olması nedeniyle öz varlıkların yeniden kullanımını sağlayacak dönüştürme sistemi, besin ve gereç üretimini mümkün kılıyor.

Araştırmacılar astronotların idrar, yellenme ve hatta verdikleri nefesin bile, Mars ve ötesindeki uzun soluklu yolculuklara çıkılması gerektiği durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri bir çeşit akıllı atık dönüşümü olarak adlandırılabilecek 3 boyutlu olarak basılmış plastik ve besin maddelerine çevrilebileceğini gösterdiler.

İşlemi kullanışlı kılan şey ise, nefesimizdeki karbon ve idrarımızdaki nitrojeni uzay gereçleri üretimi için mükemmel imkanlar sunan polyesterlerden tutun da, ek vitamin katkılarına kadar her şeyin üretiminde kullanılabilecek ‘Yarrowia lipolytica’ olarak adlandırılan bir özüt.

Zaman ve ağırlık kısıtlamaları nedeniyle Mars’ta ihtiyaç duyacağımız şeyleri roket içerisinde beraberimizde götüremeyiz. Bu nedenle Clemson üniversitesi’nden bir araştırma ekibinin ortaya koydukları dönüştürme sistemi, Mars’a yapılacak gelecek uçuşlarda hayati önem taşıyabilir.

Araştırmacılardan Mark A. Blenner bu konuda şöyle diyor: “Eğer astronotlar birkaç yıl sürebilecek yolculuklar yapacaklarsa, beraberlerinde götürecekleri her şeyi dönüştürerek, tekrar kullanılabilir hale getirecek bir yönteme ihtiyacımız olacak. Atom ekonomisi oldukça önemli hale gelecek.”

Şu an itibariyle karbon ve nitrojen tüketen bu özüt, düşük miktarlarda polyester ve besin maddesi üretebiliyor ama ekip, çıktıyı arttırmak için çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

Üretilen özüt artıklarından biri üzerinde çalışmalar yapılarak, kalp, göz ve beyin sağlığı için önem taşıyan omega-3 yağ asitleri üretilmiş. Dünya’da sahip olduğumuz miktar, birkaç yıl yetebilecek düzeyde. Bu nedenle astronotlar bunları kendileri yapmak zorunda kalacaklar.

Bir başka atık ise, elbiselerde bulunan plastik çeşidi olan polyester polimerler üretmek üzere geliştirime tabi tutulmuş. Bu polyesterler daha sonra üç boyutlu baskı makinelerinde şekillendirilerek ihtiyaç duyulacak araç gereçler üretilebiliyor. Astronotların yolculukları esnasında ihtiyaç duyacakları araçlar da bu şekilde karşılanabilecek.

Tüm bu işlemler sadece uzayda değil, aslında Dünya’da da kullanılabilir. İşlemin Omega-3 üretme kapasitesi, balıkçılık ve insan beslenmesi noktasında önemli oranda katkıda bulunabilir.