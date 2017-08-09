Yere Düşünce Topuklarınıza Sıkan Tabanca: Sig Sauer P320!

Yere belirli bir açı ile düşünce ateş eden silah güncelleme ile sorununu atlatacak.

Tabanca kullanmak elbette doğru bir hareket değil, ancak polis veya emniyet görevlisiyseniz bu tarz aletlere ihtiyacınız olabiliyor. Peki, son derece riskli olan bu silahlarda güvenlik kilidi olmasa ne olurdu dersiniz? Ateşli silah üreticisi Sig Sauer, güvenlik açısından artırılan P320 silahlarında bu sorunu yaşıyor. 2014 yılında piyasaya sürülmesinden beri birçok kişi tarafından eleştirilen yarı otomatik tabanca, arkası dik bir şekilde yere düşme durumunda ateş ediyor.

Bunca yılın ardından hatasını kabul eden Sig Sauer, tabanca için ücretsiz olarak “gönüllü bir yükseltme” yapacağını duyurdu.

Daha fonksiyonlu ve güvenlik açısından geliştirilecek tabancanın nasıl bir güncelleme alacağı 14 Ağustos’ta açıklanacak. Müşterilerinin tabancayı sabitleyebilecekleri bir mekanizma kuracağını belirten Sig Sauer, konu ile ilgili net bir açıklama yapmadı.

Dallas Emniyet Müdürlüğü'nde hizmetten kaldırılan silahlar, herhangi bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına sebep olmamasına rağmen her an bu olayın yaşanabileceği öngörülüyor.

Silah konulu YouTube kanallarının da gündemine giren bu olay, kullanıcının hayatını önemli ölçüde riske atıyor.

Aslına bakılırsa bu sorun birçok silahta meydana gelebiliyor. Bu silahın tepki görmesinin sebebi ise şirketin güvenlik önlemlerini üst düzeyde tuttuğunu söylemesine rağmen bu olayların hala yaşanıyor olması.