Yerli Otomobilin Satış Sonrası Hizmetleri Takibe Alındı!

Türkiye’de faaliyet gösteren Otomotiv Satış Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), İstanbul’da düzenlenen Automechanika etkiliğinde yerli otomobil projesini yakından takip ettiği açıkladı. Dernek, ülkemizde satış yapan şirketlerin, satış sonrasındaki hizmetlerini takibe alan önemli bir oluşum.

Otomotiv dünyasında tüketicilerin araçlarını satın aldıktan sonra sıkıntı yaşamamaları adına satış sonrası hizmetler büyük önem taşıyor. Ülkemizde bu süreçlerin iyileştirilmesi ve daha kaliteli bir pazar oluşturulması adına faaliyet gösteren OSS, İstanbul’daki Automechanika etkiliğinde yerini aldı. Katılımı 51 üyeyle gerçekleştiren dernek, yerli otomobil projesi hakkında sevindirici açıklamalarda bulundu.

Fuar kapsamında ülkemizdeki neredeyse bütün otomotiv markalarının katıldığı bir etkinlikte konferans düzenleyen OSS, çeşitli sektörel sunumların ardından kapanışı dernek başkanı Rıza Şahin aracılığıyla gerçekleştirdi.

Rıza Şahin konferansın kapanış konuşmasında şunları söyledi:

“Tüm adımlarımızı Otomotiv Satış Sonrası Pazarını daha ileriye taşımak, güçlü ve sürekliliği olan bir örgüt kültürü oluşturabilmek ve sektörümüze ve ülkemize fayda sağlamak adına atıyoruz. Üye yapısına göre %85'i yerli sermayeden oluşan OSS Derneği, bugün 30.000 kişilik istihdam sağlıyor. 1995'den bugüne güçlenerek ve büyüyerek pazarın en önemli temsilcisi konumuna gelmiş olmaktan gurur duyuyoruz.”

OSS, yerli otomobil sürecini satış sonrası hizmetler açısından takibe aldı:

Riza Şahin, “Otonom, elektrikli, internet bağlantılı ve paylaşımlı araçlar artık çok uzağımızda değil. Artık dönüşü olmayan bir yola giren milli otomobil için kurulan konsorsiyumun vizyonu da bunun iyi bir göstergesi. Bizler de OSS olarak süreci yakından takip ediyoruz. Yerli otomobil projesinde elbette satış sonrası ürün ve hizmet süreçleri de önemli. Gerek yerli sermaye ağırlıklı üye yapımız, gerekse Türkiye’nin her noktasına ulaşan dağıtım ağımızla ve gücümüzle bu projeye her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Yerli otomobilin kaliteli pazarlara girebilmesi adına ülkemizde yaşayacağı satış tecrübesi de büyük önem taşıyor. Zira yurt dışına ihraç edilmesi planlanan otomobilin, yabancı pazarlardaki rakiplerine hizmet standartları konusunda yetişmesi şart. OSS’de bu sürecin ülkemiz sınırları içindeki denetleyicilerinden birisi olacak.