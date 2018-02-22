Yeşilcam Filmlerinin Mekanlarını Ziyaret Eden Gezgin!

Türk sinema tarihinin altın çağı Yeşilcam’dan çıkan sayısız film var. Hemen hemen herkesin izlediği bu filmlerin çekildiği mekanları günümüzde bulup bir de fotoğraf çektiren Kürşat Çetin, çocukluğumuza, gençliğimize ve sinema mirasımıza nostaljik bir saygı duruşu yapıyor.

Modern Türk sinemasında, eski Yeşilcam filmlerinin tadını arayan milyonlarca insan var. Yeşilcam filmlerinin nostaljik olmalarının ana nedenlerinden birisi de o dönemlerin zorlu şartları. Filmleri çekmek, montajlamak kadar kamera önündeki ekibi bir araya getirmek de zor. Bütün engellerin aşılarak çekildiği Battal Gazi filmleri, belki de ülkemizden çıkan ilk süper kahraman filmleriydi mesela.

Eski zamanı anmak Yeşilcam’dan çıkan eşsiz filmlerin anlattıklarını bir kez daha düşünmek için yola koyulan Kürşat Çetin, Twitter hesabından düzenli olarak paylaşım yapıyor. Akıllarda yer edinmiş sahnelerin mekanlarını modern zamanda tekrar ziyaret ediyor.

Bilo banker olmadan önce kapıcılık yaptığı evin bahçesindeki o fidan:

Türkan Şoray klasiklerinden Sultan filmindeki o ev:

Bir Anadolu efsanesi haline gelen eşkiya Salako'nun mağarası:

Savulun bre gafiller:

Soba, kestane, cumartesi ve Keloğlan:

Şener Şen'i ölümsüzleştiren o film ve filmdeki o evler:

Turşu suyundan çıkan kavganın yol açtığı en sıcak aile draması:

Kemal Sunal'ın en iyi filmlerinden, anlamak isteyene çok şey anlatır:

Bu film Hüzeyin Rahmi Gülpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlandı: