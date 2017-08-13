YouTube'da Telif Yemiş Videoları İzleyebilirsiniz!

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube'ta bir videoda telif hakkı ihlali olan içerik varsa video ya kaldırılır ya da telif hakkı ile korunur. Kaldırılan videoları izlemenizin bir yolu var.

Bir çok YouTube izleyicisi tarafından bilinmeyen bir YouTube açığı bulunmakta. Bu açık ise işinize yarayabilir. YouTube'un algoritmasından kaynaklı olarak telif hakkı ihlalinden dolayı kaldırılan videolar belirli bir süre ana sayfamızda ve diğer videoların önerilenler kısmında kalabiliyor. Merak ederek izlemek istediğiniz bu videoları izlemek istediğiniz zaman telif hakkı ihlalinden kaynaklı videonun kaldırıldığını görebilirsiniz. Bu durumda olan videoları izleyebilmek biraz şans gerektirse bile bir yolu var.

YouTube'da bulunan videoları indirmenize olanak sağlayan bazı siteler hali hazırda bulunuyor. Google'da aratarak mutlaka bulabilirsiniz. Böyle bir indirme sitesine telif hakkına uğramış videonun linkini yapıştırın ve indirmeyi başlatın.

Eğer şanslıysanız videoyu indirip izleyebileceksiniz. Bu yöntemin haksız yere telif yiyen bir video üzerinde kullanmak oldukça kullanışlı olacaktır, geçtiğimiz aylarda haksız bir sebepten ötürü, İsrail asıllı bir müzik grubu Çağatay Akman'ın, Gece Gölgenin Rahatına Bak isimli video klibine telif hakkı itirazında bulunarak geçici süre YouTube üzerinden kaldırtmıştı. Bu sırada şarkıyı dinlemek isteyen dinleyiciler bu şekilde ulaşabilirlerdi.

Bulunan bu açık YouTube tarafından henüz kaldırılmamış. İlerleyen zamanlarda YouTube bu açığı kapatabilir.